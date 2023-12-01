Teknolojide 'yahşi' zirve

Kafkasya'nın en önemli teknoloji zirvesi, dün Bakü'de başladı. Azerbaycanlı Pasha Holding tarafından düzenlenen InMerge İnovasyon Zirvesi yoğun ilgi gördü. Türk şirketlerinin güçlü bir katılım gösterdiği teknoloji zirvesinde Azerbaycan, bölgenin inovasyon hub’ı olma iddiasını ortaya koydu. Trendyol’un ana sponsor olduğu etkinlikte 100'den fazla şirket hizmetlerini sergilerken, 4 bine yakın katılımcı yer aldı.

Steve Wozniak

STAR-UP’I DESTEKLİYORUZ

Zirvede; e-ticaret, yapay zeka, telekomünikasyon konuları masaya yatırıldı. Sergi alanında fintekten e-ticarete, blok zincirden bulut teknolojilerine, yapay zekadan siber güvenliğe kadar 15 Türk şirketi yer aldı.

2030 vizyonu doğrultusunda ekonomilerini genişletmeye çalıştıklarını kaydeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shahmar Movsumov, “Sadece petrol sahalarına yatırım yapmakla bunu başaramayacağımızı düşünüyoruz. Yerli start-up ve teknoloji şirketlerini destekliyoruz. Start-up’ların bu süreçte sayısı 3 kat arttı. 2030 vizyonumuzun bir parçası da yeşil dönüşüm. Bu kapsamda küresel sürdürülebilirlik gündemini takip ediyoruz. Dijital dünyaya adapte olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE GİBİ ÜRETİM HUB’I OLMAK İSTİYORUZ

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev ise, inovasyon ekosistemini geliştirdiklerini, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında inovasyon hub’ı olmak istediklerini söyledi. Nabiyev, “Türkiye gibi üretim hub’ı olamazsak da inovasyon hub’ı olabiliriz. Azerbaycan’ın küçük nüfusu ve dünya okyanusuna doğrudan erişim eksikliği göz önüne alındığında bir inovasyon merkezi olmak daha avantajlı. Uluslararası arenayı cezbetmeli ve bunun için altyapıları hazırlamalıyız. Bu doğrultuda yatırımlar yapıyoruz. Yıl sonuna kadar Azerbaycan, yüzde 100 yüksek hızlı internete sahip olacak” ifadesini kullandı.

Bakü'deki ilk Dijital Fırsatlar Merkezi'nin gelecek yıl faaliyete geçmesinin planlandığını söyleyen Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, 2022-2026 Sosyo-Ekonomik Kalkınma Stratejisi kapsamında Azerbaycan'ın Ar-Ge faliyetlerinin ticarileştirilmesini teşvik edeceğini söyledi.

Erdem İnan

Gardaş’ın ürünleri Türkiye’de

İnovasyon zirvesinin açılışında konuşan Trendyol CEO’su Erdem İnan, İnovasyon’un Trendyol’un DNA’sında olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “İnovasyon sayesinde uluslararası arenaya açıldık. Bu kapsamda mayıs ayında, Azerbaycan’da da faaliyetlerimizde başladık. Trendyol, geçen yıl App Annie’nin Azerbaycan’da en çok indirilen uygulamalar listesinde zirveye yerleşti. Azerbaycan da, Trendyol’un aldığı uluslararası siparişlerde ilk sırada yer almaya devam ediyor Bir milyon müşteriye ulaştık. Azerbaycanlı zanaatkârlar ve aile işletmeleri tarafından üretilen el işi ürünler sadece Azerbaycan’da değil, aynı zamanda Türkiye’deki pazar yerimizde de yer almaya başladı.”

Yapay zeka kontrol altına alınmalı

Apple’ın Kurucu Ortağı Steve Wozniak, “Yapay zeka bir arama motoru, insan ise onun redaktörü olmalı. İnsan, yapay zekayı dizginlemeli” şeklinde konuştu. Yapay zekanın üniversitede aldığı en yüksek notun ‘C’ olduğunu belirten Wozniak sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zeka dizginlenmezse deep fake, gerçek olmayan şeyler üretebilir.”







