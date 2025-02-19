Teknolojiye 200 milyon dolar yatırım yapıyor

Küresel ölçekte gerçekleşen ticaret savaşlarına da değinen Mahmut Akten şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın üretim merkezi olan Çin günümüzde artık inovasyon merkezi haline geldi. Yüksek borçluluğu olan ABD gümrük vergileriyle, Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa'ya sert mesjlar veriyor. ABD'de faizlerin bir süre daha yüksek kalacağını düşünüyoruz. Son gelişmelerden sonra Avrupa'nın Türkiye'yi daha da içine alacağını ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleneceğini ön görüyoruz. Bizim üretim kapasitemize ihtiyaçları var."