Teknolojiye 200 milyon dolar yatırım yapıyor

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, dünyada gelişen olaylar ve ekonomiye etkileri, Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pendik’te bulunan Garanti BBVA’nın veri toplama merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Akten, banka olarak bu yılki hedeflerinde teknolojiye daha fazla odaklanacaklarını söyledi. Akten, "Radikal müşteri deneyimi bizim için önemli. Teknolojiye ciddi yatırımlar yapıyoruz. Son 25 yılda 5.5 milyar dolar yatırım yaptık, senelik ortalama 200 milyon doların üzerinde teknoloji ve altyapı yatırımı yapıyoruz" dedi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ SOKAKTA DÜŞÜYOR
Enflasyonla ilgili açıklamada da bulunan Akten, "Enflasyon mayıs ayı itibariyle maksimuma çıktıktan sonra baz etkisiyle düşmeye başladı. Dezenflasyon sürecindeyiz ve yüzde 44 ile bitti, bu çok ciddi bir düşüş. Doğru yolda ilerliyoruz. Sene sonunda Merkez Bankası’nın 19- 29 arası enflasyon beklentisi var. Biz de o aralıkta olacağını bekliyoruz. Enflasyon beklentisinin değiştiğini bugün sokaklarda da görüyoruz."
GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI GÜNCELLENMELİ
- Küresel ölçekte gerçekleşen ticaret savaşlarına da değinen Mahmut Akten şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın üretim merkezi olan Çin günümüzde artık inovasyon merkezi haline geldi. Yüksek borçluluğu olan ABD gümrük vergileriyle, Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa'ya sert mesjlar veriyor. ABD'de faizlerin bir süre daha yüksek kalacağını düşünüyoruz. Son gelişmelerden sonra Avrupa'nın Türkiye'yi daha da içine alacağını ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleneceğini ön görüyoruz. Bizim üretim kapasitemize ihtiyaçları var."