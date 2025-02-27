Teknolojiye 315 milyon dolarlık yatırım

Bulut tabanlı dönüşüm stratejisi ve yeni veri merkezi yatırımlarıyla güvenli hizmet altyapısını güçlendiren banka, büyük dil modeli ve ‘Agentic AI’ projeleriyle sektörde yenilikçi yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmeyi hedefliyor. 2025 yılında teknoloji yatırımlarını yüzde 50’den fazla artırarak 315 milyon dolara çıkaracak olan Akbank, son beş yılda bu alana yaptığı toplam yatırımı 1 milyar doların üzerine taşıyacak.