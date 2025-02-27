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Teknolojiye 315 milyon dolarlık yatırım

Teknolojiye 315 milyon dolarlık yatırım

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Akbank, dijital çözümler, yapay zekâ ve servis bankacılığı alanındaki yatırımlarını artırarak müşteri deneyimini iyileştirmeye ve operasyonel süreçleri hızlandırmaya devam ediyor.

Bulut tabanlı dönüşüm stratejisi ve yeni veri merkezi yatırımlarıyla güvenli hizmet altyapısını güçlendiren banka, büyük dil modeli ve ‘Agentic AI’ projeleriyle sektörde yenilikçi yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmeyi hedefliyor. 2025 yılında teknoloji yatırımlarını yüzde 50’den fazla artırarak 315 milyon dolara çıkaracak olan Akbank, son beş yılda bu alana yaptığı toplam yatırımı 1 milyar doların üzerine taşıyacak.

BANKACILIĞIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Bankanın sadece finans sektörü için değil, teknoloji ve inovasyon alanında da öncü bir rol üstlendiğini söyleyen Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, “2.500 teknoloji profesyonelimiz, 240’tan fazla çevik takımımız ve güçlü mühendislik kaslarımızla, bankacılığın geleceğini şekillendiriyoruz” ifadesini kullandı.




#Akbank
#Ekonomi
#Teknoloji

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