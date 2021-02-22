Ekonomi Temeli bugün Cumhurbaşkanı atacak İzmirde 1844 konut6 ayda bitecek
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​Temeli bugün Cumhurbaşkanı atacak: İzmir’de 1844 konut 6 ayda bitecek, İzmir haberleri

Temeli bugün Cumhurbaşkanı atacak: İzmir’de 1844 konut 6 ayda bitecek

İzmir depreminin yaralarını hızlıca saran devlet, yıkılan konutları da aynı hızla yapacak. Temeli atılacak toplam 1844 konut, 208 dükkan 6 ayda inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “8 bin konutluk rezerv alanımız var. Bunun 5 bin adeti için temeller Mart ayında atılacak ve teslimler 1 yılda tamamlanacak” dedi.

Mine Açar Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Geçen yıl ekim ayında Türkiye’yi yasa boğan 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin yerinde dönüşüm inşası başlıyor. Bayraklı’da çöken ya da ağır hasar görerek acil yıkılan, aralarında Rıza Bey Apartmanı’nın da bulunduğu 7 bölgede bugün Cumhurbaşkanı tarafından resmi temel atma töreni yapılacak. Yapılacak yeni konutların temel atma töreni öncesi biz de bakanlık yetkilileriyle birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bin 444’ü yerinde 397’si rezerv alanda olmak üzere bugün toplamda 1844 adet konutun dönüşüm temelini atıyoruz. Teslimler de en geç Ağustos ayında gerçekleşecek. İzmir tarihi için çok büyük bir toplu dönüşüm projesi hamlesi başlatıyoruz. Burası şehrin adeta yeni bir uydu kenti olacak” dedi.

8 BIN KONUTLUK REZERV ALAN VAR

  • Bayraklı’da dönüşüm için rezerv alan bulunduğunu belirten Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yeni konutlarımızı yapmak için de, TOKİ başkanlığımız eliyle, çok hızlı bir şekilde deprem dönüşüm çalışmalarımızı başlatarak, projelerimizi hazırladık. Bugün İzmir’imiz için tarihi bir gün olacak. Marta kadar ise temeli atılan konut sayısi 5 bin 34’ü bulacak. Bölgede 3 bin konutluk ek rezerv konut alanı daha bulunuyor. Böylece konut sayısı 8 bine çıkacak. Mart ayında atılacak 5 bin konutun da teslimleri 1 yılda tamamlacak” dedi.

YATAY MİMARİDE MAHALLE KÜLTÜRÜ

Bayraklı’da İzmir Şehir Hastanesi arkasında bulunan 375 hektarlık rezerv alanda yapılacak 5 bin konutun Mart ayına kadar temel atma törenleri başlayacak. 3 bin konutun ihaleleri de peyder pey yapılacak. Projeler yatay mimaride zemin+5 kat olacak. “İzmir’in geneli için yapmak istediklerimiz var. Elazığ ve Malatya için yaptıklarımızı izmir için de yapacağız” diyen Bakan Kurum, affetten kaynaklı konut desteğinin ise 3 milyar lira olduğunu aktardı.

RIZABEY APARTMANI ANIT PARKI OLUYOR

  • Bakan Kurum, 38 kişinin hayatını kaybettiği Rızabey Apartmanı’nın yeşil alan olarak kalacağını belirtirken, “Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek de bu binadaydı ve burası depremin simge yapısı oldu. Bu nedenle alanı yeşil bırakmaya ve depremde hayatını kaybedenlerin anılacağı bir mekan yapmaya karar verdik” dedi. Müjdeyi Bakan Kurum'dan alan depremzedeler gözyaşlarına boğuldu. Depremde 6 ve 4 yaşında iki kızını, 9 ve 3 yaşında iki yiğenini ve annesini kaybeden Nilay Yücel, depremde hayatıni kaybeden 118 kişinin anısının yaşatılmasının acılarını bir nebze de olsa hafiflettiğini söyledi.
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