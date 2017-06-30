Türk savunma sanayi, son yıllarda gerçekleştirdiği ataklarla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Devlet kurumlarının milli çalışmaları ve bunlarla birlikte özel sektörün de devreye girmesi savunma sanayinde yerlileştirme çalışmalarına hız kazandırdı. Bu alanda altın çağını yaşayan ülkemiz, hem güvenlik açısından olumlu etki oluşturuyor, hem de ekonomik anlamda dışa bağımlılığını azaltıyor. Sizler için her hafta bir milli projeyi ele alıyoruz. Bu hafta Milli Savunma Bakanlığı’nın da gündemine taşıdığı sınır güvenliğinin vazgeçilmezi, teröristlerin korkulu rüyası T-155 Fırtına obüsünü sizlere aktaracağız.

Türk mühendislerce geliştirilen Fırtına Obüsü'nün en önemli özelliğini, farklı namlu açılarından art arda yaptığı üç atışı hedefe aynı anda ulaştırabilmesi oluşturuyor. Saatte 65 kilometre hıza sahip obüs, yüzde 60 meyile tırmanabiliyor, 3 metre yüksekliğindeki engelleri aşabiliyor, 1,5 metre yüksekliğindeki sudan geçebiliyor.

T-155 Fırtına Obüsü, dünya orduları içinde kendi sınıfında çok az silah sisteminde bulunan özelliklere sahip. Yaklaşık 8 metre uzunluğunda 52 kalibre namlusuyla 40 kilometrenin üzeri atış menzili, silah üstü atış idare bilgisayarı, küresel yer bulma, otomatik namlu yönlendirme ve otomatik mermi doldurma sistemleri, Fırtına'ya yüksek ateş gücü sağlıyor. 47 ton muharebe ağırlığına sahip Fırtına Obüsü, 1000 beygir gücündeki motoru sayesinde her türlü arazi şartlarında hareket edebiliyor.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda T-155 Fırtına Obüsünün önemli özelliklerini paylaşarak “Sınır güvenliğinin vazgeçilmezi, terör örgütlerinin korkulu rüyası T-155 Fırtına obüsleri, 40 km. üzeri menzilde hedefleri imha ediyor” açıklamasında bulundu.

Sınır güvenliğinin vazgeçilmezi, terör örgütlerinin korkulu rüyası T-155 Fırtına obüsleri, 40 km. üzeri menzilde hedefleri imha ediyor. pic.twitter.com/BoPMl1CBxS

— Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 21 Haziran 2017

Fırtına’nın yeni modeli üretiliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine karşı düzenlenen harekatlarda başta Doğu/Güneydoğu olmak üzere Kuzey Irak ve son olarak Suriye’de başarılı bir şekilde kullanılan Fırtına Obüsleri yeni modelinin üretimi konusunda Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki 1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı’nda çalışmalara başlandı.

Fırtına 2 olarak adlandırılan yeni modelin atış hızı ve menzili artacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeni isteklerine göre üretilecek olan obüsler daha gelişmiş sistemlerle donatılacak ayrıca obüslerin üzerinde Aselsan ürünü SARP Silah Sistemi de yer alacak.

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