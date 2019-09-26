Ekonomi Korkulan oluyor Thomas Cookun Polonya birimi de iflas etti
DÜNYA EKONOMİSİ

Thomas Cook’un Polonya firması Neckermann Polska da iflas etti

Korkulan oluyor: Thomas Cook'un Polonya birimi de iflas etti

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook’un iflasının ardından tedirgin eden bir gelişme daha yaşandı. Şirketin Polonya’daki yatırımlarından Neckermann Polska seyahat şirketi de iflas etti. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Thomas Cook’un iflasının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'deki 21 bin İngiliz yolcunun bu iflastan etkilendiğini, ancak Almanya, Norveç ve Rusya'nın da eklenmesi halinde rakamın 80 bini bulabileceğini dile getirmişti. Şimdi gözler Thomas Cook’un söz konusu ülkelerdeki faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğinde...

Haber Merkezi IHA
Thomas Cook'un iflasının ardından binlerce tatilci ülkelerine geri dönüyor.
Thomas Cook'un iflasının ardından binlerce tatilci ülkelerine geri dönüyor.

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook’un iflasının ardından firmanın Polonya yatırımı Neckermann Polska da iflas etti.

Dün Zakintos ve Mayorka uçuşlarını iptal ettiğini, 48 saat sonra tüm seyahatlerin normal şekilde seyredeceğini belirten firma bu sabah Mazowiecki Valiliği’ne yaptığı başvuruyla faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.

Thomas Cook’un Polonya yatırımı Neckermann Polska.

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İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNACAK

Genel Müdürü Maciej Nykiel imzalı başvuruda Neckermann Polska olarak önümüzdeki günlerde Varşova Yerel Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulunulacağı belirtilirken, halen yurt dışında bulunan turistlerin ülkeye geri getirilmesi için sigorta fonunun da devreye sokulmasını istendi.

Genel Müdürü Maciej Nykiel imzalı başvuruda Neckermann Polska olarak önümüzdeki günlerde Varşova Yerel Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulunulacağı belirtildi.

TATİLDE 3 BİN 600 KİŞİ VAR

Neckermann Polska seyahat şirketi aracılığıyla Polonya dışında tatilde bulunan kişi sayısının 3 bin 600 olduğu belirtilirken, Polonya Dışişleri Bakanlığı ise Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada söz konusu turistlerle iletişim halinde olduklarını, kendilerine her türlü konsolosluk yardımı için hazır olduklarını bildirdi.

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