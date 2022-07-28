THY 75 milyon yolcu taşıyacak

Türk Hava Yolları (THY), yolcu sayısında pandemi öncesi dönemi geçecek. 2019'da 74.2 milyon, 2020'de 28 milyon, 2021'de ise 44,8 milyon yolcu taşıyan THY, bu yıl için 75 milyon yolcuya hizmet vermeyi planlıyor. THY çatısı altında 2014 yılından bu yana online alışveriş sitesi olarak hizmet veren shopandmiles.com’un yeni görünümünün tanıtıldığı toplantıda konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yıl 75 milyona yakın yolcu taşıyacaklarını söyledi. Bolat, THY’nin yurt dışında taşıdığı yolcu sayısıyla ülkeye kazandırdığı döviz sayesinde bu yıl Türkiye'nin en çok ihracat yapan şirketi olacağını anlattı.

İKİ KATI BÜYÜME POTANSİYELİ

İstanbul Havalimanı'ndaki filo ve kapasitelerini iki katına çıkarabilecek potansiyellerinin bulunduğunu vurgulayan Bolat, "Bu potansiyelimizi de gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu tek başına olacak bir şey değil. Ancak iş ortaklarıyla olabilir. İşte o açıdan da bugünkü yaptığımız bu lansmanın hakikaten önemi var. Bunun gibi daha başka iş ortakları da bulacağız. Onlarla beraber Türk Hava Yolları'nın ürünlerini ülkemizin değerli köşelerini dünyaya pazarlamaya devam edeceğiz" dedi.

HER YERDE KULLANILACAK

Hayata geçirdikleri ilk günden itibaren Miles&Smiles üyelerinden yoğun ilgi gören internet sitesini hem altyapı hem de tasarım olarak yenilediklerini kaydeden Bolat, platformu üyelerin günlük yaşamlarında kendilerine kolaylık sağlayacak, onlara avantaj ve fırsat sunacak şekilde Türkiye'nin en değerli markalarıyla birlikte kurguladıklarını söyledi. Bolat, üyelerin artık millerini hayatlarının her alanında kullanabileceğini belirterek, "Türkiye'de kendi alanında en gözde ulusal ve uluslararası şirketlerin hizmetlerinden faydalanabilecekler. Millerini evlerinde ihtiyaç duydukları mobilyanın yanı sıra eğlence ve tekstil ürünleri için de kullanabilecekler" diye konuştu. ShopMiles'ın şu anda nihai noktada olmadığını ifade eden Bolat, "Uçak içi hizmetlerinden biletlemeye, havalimanı hizmetlerinden iletişime kadar her alanda nasıl daha iyi olmaya, daha iyi hizmet vermeye kararlıysak ShopMiles'ı aynı vizyonla ülkemizin hayatına daha iyi yerleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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Hayatın her alanında avantaj sağlıyor

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, shopandmiles.com’un 9-10 yıldır müşterilerinin hayatında olduğunu söyledi. Olmuştur, şöyle devam etti: “Bu sürede yaklaşık 8 milyon milini burada harcayan misafirlerimiz oldu. Yeni ShopMiles Deneyimi’nde misafirlerimiz artık hayatlarının her alanında shopandmiles.com’un avantajlarından istifade edebilecek. Bu vesileyle 14 milyona varan MilesSmiles yolcu sayımızın ileriki yıllarda daha da artacağını düşünüyorum.”

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