Ekonomi THY günlük bin 322 sefer sayısıyla Avrupada ikinci oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY günlük bin 322 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

THY, günlük bin 322 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden ikinci hava yolu şirketi oldu. Pegasus Havayolları da günlük 510 uçuşla listede 9. sırada yer aldı.

Haber Merkezi AA
THY günlük bin 322 sefer sayısıyla Avrupada ikinci oldu
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 23-29 Ağustos tarihleri arasındaki verilerine göre, Avrupa hava yolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor. Söz konusu tarihlerde Avrupa'da 175 bin 384 uçuş gerçekleştirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlanda hava yolu Ryanair, günlük 2 bin 318 seferle Avrupa'nın en çok uçan şirketi oldu.

Türk Hava Yolları (THY), günlük bin 322 uçuşla ikinci sırada yer alırken, bin 186 seferle Easyjet üçüncü oldu.

Pegasus Havayolları da günlük 510 uçuşla listede 9. sırada yer aldı.

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