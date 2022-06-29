THY ile Air Serbia arasında işbirliği

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 78. IATA Yıllık Genel Kurulu’nda Türk Hava Yolları (THY) ile Sırbistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Serbia, ticari işbirliklerini kapsayan yeni bir ‘Mutabakat Bildirisi’ imzaladı.

Bu kapsamda Türkiye ile Sırbistan arasında daha rekabetçi ve uygun fiyatlı uçuşlar ile iş ortaklığına derinlik kazandırıp yolcu memnuniyeti artırılacak.

İşbirliğinin genişletilmesi ile temmuz ayından itibaren Air Serbia, Belgrad-İstanbul hattında ek seferler ile 10 uçuş yapılacak. Türk Hava Yolları ise yine bu güzergaha haftada iki kez geniş gövde uçak tahsis edecek. Mutabakat bildirisi (MoU) kapsamında iki şirket, kod paylaşım anlaşması, kargo taşımacılığı ve ‘Sık Uçan Yolcu Programı (FFP)’ alanlarında ortak çalışmaları geliştirmek üzere görüşmelerde bulunacak ve uçuş ağlarındaki yolcu dinlenme salonlarının olası ortak kullanımı ile ilgili işbirliği alternatiflerini geliştirecek.

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“Opsiyonların geliştirilmesi bizim için çok önemli”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bugünkü küresel ağı düşündüğümüzde, havacılık sektöründe ortaklık gelişiminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle pandemi sonrası ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin artırılması ve ağlarımız üzerinden iş birliği opsiyonlarının geliştirilmesi bizim için çok önemli. Bu opsiyonları araştırmak ve mevcut ortaklığımızı geliştirmek adına Air Serbia ile mutabakat imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Air Serbia CEO’su JiriMarek ise, şunları kaydetti: “Türk Hava Yolları ile aramızdaki iyi ilişkileri ve iş birliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Air Serbia ve Türk Hava Yolları'nın, Sırbistan ve Türkiye arasındaki uçuşlarda bu ortak girişim üzerinden yolculara daha iyi bağlantı sunmak adına verimli ve karşılıklı fayda sağlayan yeni ticari fırsatlar aramaya devam edeceklerini duyurmaktan son derece memnunuz. Bu sayede, her iki ülke yolcularının yararına hizmet ederek, iki devlet arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak bizi ayrıca mutlu ediyor.”