THY tatil paketi pazarına giriyor

Türk Hava Yolları (THY) yurtiçi ve yurt dışındaki deneyimini tatil paketi pazarında değerlendirecek. THY, ERKA Grubu işbirliğiyle tatil paketleri, uçak bileti, konaklama, transfer, araç kiralama, sigorta gibi tatil ihtiyaçlarını ‘Turkish Holidays’ çatısı altında topladı. Turkish Airlines Holidays tüm seyahat planlarını dijital ortamda yapma ve tatilin her adımını kişiselleştirebilme imkanı sunacak. Yapılan tatillerle mil kazanma imkanı sunulacak.

YURT DIŞINA AÇILACAĞIZ

THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Turkish Airlines Holidays markamız Türkiye çıkış ve iç hatta hizmet vermeye başladı. Ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla markamızı kısa sürede yurtdışı pazarda ve İstanbul’u transit olarak kullanan yolcularımızın da hizmet sunmak ve global çapta önemli bir tatil paketi oyuncusu haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

TURİZME YENİ BİR SOLUK GELECEK

ERKA Grubu CEO’su Serhat Kahraman ise turizme yeni bir soluk getirmek istediklerinin vurguladı. Kahraman, "Turkish Airlines Holidays ile Türkiye’ye yurtdışından daha fazla turist getirmenin yanı sıra yurtdışı ülkeler arasında tatil paketleri sunarak ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz”şeklinde konuştu.

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