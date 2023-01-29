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Ekonomi

THY, Venezuela'ya sefer sayısını haftada 10'a çıkaracak

Venezuela'da temaslarda bulunan Türk Hava Yolları (THY) İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'den Venezuela’ya 7 direkt uçuş ve Havana aktarmalı 3 sefer ile toplamda haftada 10 sefere çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

12:46 . 29/01/2023 Pazar
DHA
THY İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Bolat, beraberindeki heyetle Venezuela’ya bir dizi temaslar gerçekleştirdi.

THY İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Bolat, beraberindeki heyetle Venezuela’ya bir dizi temaslar gerçekleştirdi.

THY İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Bolat, beraberindeki heyetle Venezuela’ya bir dizi temaslar gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda gerçekleşen toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, HİB Yönetim Kurulu Üyesi, Turizm ve Seyahatle İlgili Hizmetler Komitesi Başkanı ve TÜROB Başkan Yardımcısı Hediye Güral Gür ile TİM ve HİB yetkilileri ile Türkiye’den farklı sektörlerden 100’e yakın iş insanı katıldı.


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edilen heyet 22-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşen seyahat süresince Venezuela Devlet Bakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Finanstan sorumlu Bakan Delcy Eloina Rodrigues Gomez, Ticaret Bakan yardımcısı ve Yatırımlar Bakanı Hector Jose Silva Hernandez, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı, Ramon Celestino Valasquez Araguayan  ile resmi temaslarda bulundu.


İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER DAHA İYİ OLACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hizmet İhracatçılar Birliği (HİB) Başkan Prof Dr. Ahmet Bolat yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:


"HİB olarak bizler de Eğitim Hizmetleri, Yolcu ve Yük Taşımacılığı, Lojistik Hizmetler, Turizm, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik, Bakım Onarım Hizmetleri sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla heyette güçlü şekilde yerimizi aldık. Venezuela ekonomisine HİB’e üye 3 bin 700 şirketimizle katkı sağlamak üzere görüşmelerde bulunduk. İki ülke arasındaki ilişkilerin ticari olarak da daha iyi seviyelere çıkmasını sağlayacak bu organizasyonun mal ve hizmet sektörleri için hayırlı olmasını dilerim. Türk Hava Yolları olarak Venezuela’ya 7 direkt uçuş ve Havana aktarmalı 3 sefer ile toplamda haftada 10 sefere çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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#THY
#Ahmet Bolat
#Türkiye
10 dakika önce
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THY, Venezuela'ya sefer sayısını haftada 10'a çıkaracak
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