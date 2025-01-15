Tıbbi teknolojide yerlileşme hamlesi

Türkiye, sağlık alanındaki yerli ve milli üretimle büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) öncülüğünde genom verilerinin yerli olarak toplanıp analiz edilmesi ve biyoteknolojik ürünlerin Türkiye’de üretilmesi hedefleniyor. İstanbul Deneysel Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezi (İDEA) ile Avrupa'dan hayvan deneyleri için Türkiye’ye büyük yatırımlar yapılacak. Sağlık teknolojileri alanında yerli üretimle önemli tasarruflar sağlanacak, kalp kapakcıkları, glikoz izleme cihazları gibi ürünler yerli imkanlarla geliştirilecek.

GENLERİMİZ YURT İÇİNDE KALACAK

Yeni Şafak’ın detaylarına ulaştığı, ‘Fikirden Ürüne Üreten Sağlık Modeli’ne göre, Türkiye Ulusal Genom Merkezi’nde (TUGEM) hastalara ait genom verileri yurtdışına gönderilmeden kamu bünyesinde toplanacak, analiz edilecek ve saklanacak. Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi ile tanısı konulamayan nadir genetik hastalıkların tanısı konulabilecek, kanserde erken tanı imkanı olacak. Hücre ve Gen Terapi Merkezleri ile kanserler, nadir hastalıklar ve tek gen hastalıkları gibi ölüm oranları yüksek hastalıklara yönelik kişiye özel hücre ve gen tedavilerine erişim kolaylaştırılacak.

BİYOTERÖRE KARŞI AŞI HAZIRLIĞI

Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi’nde aşıların tamamen yerli imkanlarla Türkiye’de üretilmesi için büyük bir adım atıldı. Bu hedef doğrultusunda, Ar-Ge, deney hayvanları ve üretim birimlerinin inşaat süreçleri tamamlandı. Geliştirilen aşılar Avrupa ve Orta Doğu’da da kullanılacak. Biyoteröre karşı aşı geliştirilecek ve üretime hazır hale getirilecek.

AVRUPA DA BURADA DENEYECEK

İstanbul Deneysel Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezi (İDEA), hayvan çalışmaları ve pre-klinik araştırmalarda Avrupa’nın önde gelen merkezlerinden biri haline gelecek. İnsan kaynağı ve tıbbi cihaz altyapısı güçlendirilerek özellikle ulusal ve uluslararası düzeydeki büyük hayvan çalışmalarının Türkiye’de yapılması sağlanacak. Bu sayede sanayicinin ürünlerini geliştirmesi ve test etmesi için yurt dışına başvurmasına gerek kalmayacak.

MİLYONLARCA DOLAR TASARRUF SAĞLANACAK

Türkiye’de ilk defa kasıktan girilerek takılan kalp kapağı geliştiriliyor. 2027 yılında insan çalışmalarına başlanması hedefleniyor. Bu çalışmanın tamamlanması ile birlikte yıllık 2,7 milyon avro tasarruf edilecek. Sadece birinin ithali 350 bin dolara mal olan kalp akciğer makinesi ve oksijenatör TÜSEB-ASELSAN iş birliğinde üretilecek. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için hayati öneme sahip INR Takip Sistemleri de 2026'nın ilk yarısında kullanıma girecek. Bu cihazların Türkiye’ye bugünkü maliyeti 1,3 milyon dolarken, 2033’te maliyeti yaklaşık 2,5 milyon dolara ulaşacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen cihazlarla ciddi oranda tasarruf yapılacak.

Hekimleri ‘Da Vinci’ eğitecek

Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile mobil sahra hastanelerinin milli üretimi yapılacak. Robotik cerrahi sistemleri gibi ileri teknolojinin de üretilebilmesi için girişimlerde bulunuldu. TÜSEB bünyesine eğitim amaçlı Da Vinci Robotu getirilecek. Bu robot hem cerrahların eğitimi için hem de mühendislerin ve araştırmacıların incelemesi için kullanılacak.

İlk TTO’lar şehir hastanelerine

Şehit hastanelerinde kurulacak Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), sağlık çalışanlarının fikirlerine destek sağlayacak. Yerli sanayicilerle iş birliği sağlanarak projelerin gerçeğe dönüşmesi hızlandırılacak. Ardından ise ihraç edilecek. TTO’lar öncelikli olarak Etlik, Bilkent ile Çam ve Sakura Şehit Hastanesi gibi büyük merkezlerde açılacak. TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA), 2028 yılına kadar başta tüm şehir hastaneleri olmak üzere üçüncü basamak hastanelerin uluslararası akreditasyonunu sağlayacak.







