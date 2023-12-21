Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasındaki manipülasyonların son bulmasıyla 600 bin aracın stoklardan çıktığını belirtti. Yeni Şafak Ankara Bürosu'nu ziyaret eden ve Tvnet canlı yayınına konuk olan Bakan Bolat, son dönemde piyasada yaşanan fiyat düşüşlerinin devam edeceğine vurgu yaptı. Tüm sektörlerde alınan önlemlerin fiyatlara yansımaya başladığını ifade eden Bolat, “Bütün bakanlıklardan ve sektörel kuruluşlardan ilgili konulardan görüş alıyoruz. Sürekli zam yaparak alım gücünü yok ediyorlar. Fahiş zam yapanlar kendi ayaklarına kurşun sıkıyor. Alım gücünü bitirdiğin zaman dükkanı kapatmak zorunda kalacaklar” dedi.

ALDIĞIMIZ TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Sıfır araçlarda zorla aksesuar satışı ya da ikinci el arabayla zorla takas ve üste para isteme gibi uygulamaları 6 ay 6 bin kilometre yasağıyla birlikte aştıklarını dile getiren Bakan Bolat, “Etkisini gösteren bu uygulamayı 7 Aralık'ta 6 ay daha uzattık. İkinci eldeki ilan fiyatlarının arabanın sıfır fiyatını geçemeyeceğine dair de bir kısıtlama yaptık. İlan sitelerine kısıtlama getirildi. Fake hesaplarla sahte kimliklerle verilen ilanları yayınlamak ağır cezalarla, idari cezalarla cezalandırma yöntemini seçtik. Aldığımız bu tedbirler ve denetimler etkisini gösterdi. Ağustos ayının ortalarından itibaren ikinci el piyasasında fiyatlar düştü. Sıfır araç satışlarında da fiyatlar düştü ve kampanyalar başladı. Bu sayede 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı” diye konuştu.

ÇİMENTO VE İNŞAATTA SIKI DENETİM

Emlak tarafında da sahte kimliklerle verilen ilanların ve fiyat şişirmenin önüne geçtiklerinin altını çizen Bolat, “Piyasayı bozma amacıyla verilen tüm ilanları cezalandırdık ve sorumluluğu ilan sitelerine yükledik ve bunları sıkı takip ediyoruz. Fiyat şişirme yapanlara cezalar uygulanmaya devam ediyor. Bu cezalar az cezalar olmamakla birlikte ciddi bir şekilde de artırılacak. Hazır beton, çimento, inşaat malzemeleri, marketlerde denetimlerimizi arttırdık. Yeni yılda da bu denetimleri devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞİNİ DÜZGÜN YAPANIN YANINDAYIZ

Türkiye’de piyasanın başıboş olmadığını, devletin elinin hep üstünde olduğuna vurgu yapan Bolat, şunları kaydetti: “İşini düzgün yapanın yanınızdayız ama yanlış yapan ve piyasayı bozmaya çalışan olursa da biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. 2023 yılı 1 Ocak’tan bu yana bizim fahiş fiyat, stokçuluk, otomatik ve emlak sektörlerinde 100 binlerce denetim yapıldı. Toplamda 567 milyon TL ceza kesildi ve bu cezalar takır takır tahsil ediliyor. Bunun yanı sıra ürün güvenliği denetimlerimizde kasa ve raf fiyat etiket farklılıkları, fahiş fiyat ve zararlı ürünlerle ilgili denetimlerde de 636 milyon TL ceza kesildi. Aralık ayı itibarıyla 11 ayda toplam 1 milyar 200 milyon TL ceza kesilmiş oldu. Rekabet Kurulu'nun yaptığı soruşturma sonuçlarında da haksız bulunan firmalara 2 milyar 300 milyon TL ceza uygulandı.”

SATICILAR KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERECEK

1 Ocak 2024 tarihinden yürürlüğe girecek olan lokanta, cafe, pastane, restoran gibi kuruluşlarda menü fiyatlarının dışarıya asılmasını gerektiren uygulama ile ilgili konuşan Bolat, “Bu kararla, keyfi zamların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Maliyetleri kısa süre içerisinde artmayan ama durduk yere zam yapanlara müsaade etmeyeceğiz. Müşteri ve dükkan sahipleri arasındaki ihtilafları da azaltacak bu uygulama ile vatandaş kapının önünde fiyata bakacak, işine gelmiyorsa içeri girmeyecek. Pahalı bulduğu mekana müşteri girmediğinde de satıcılar kendilerine çekidüzen verecekler” değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçıya desteğimiz katlanıyor

Ticaret Bakanlığı'na 2023'te ayrılan 17 milyar liralık bütçenin 11 milyar lirası ile ihracatı desteklediklerini ifade eden Bolat, "Firmalara Turquality, Ur-Ge, tedarik zinciri destekleri, mağaza açma, alım heyetleri, genel ticaret heyetleri, fuarlara katılım destekleri gibi alanlarda destek sağladık. 2024 yılında desteklerimiz artacak. Sağ olsun Strateji Bütçe Başkanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bizim bütçemizi yüzde 114 arttırdı. Dolayısıyla ihracata vereceğimiz destek de yüzde 114 artmış oldu. 22 milyar lira civarında başlangıç olarak belirlenmiş ihracat desteğimiz var” dedi.







