|
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan AB Komisyonu'nun ikiyüzlü Türkiye raporuna tepki: Ortaya konulan tüm engelleri kaldırın

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa Birliği Komisyonunun son genişleme raporunun Türkiye bölümünde ekonomik ilişkilerinde kaydetmek istediği yapıcı ve olumlu tutumun komisyonun raporuna yansıtılmadığına dikkat çekilirken başta Türk vatandaşlarına yönelik vize güçlükleri olmak üzere taşımacılara yönelik kota gibi ortaya konulan tüm engellerin de kaldırılması yönünde çağrıda bulunuldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:30 - 9/11/2023 Thursday
Güncelleme: 11:35 - 9/11/2023 Thursday
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB Komisyonunun 2023 yılı Türkiye raporuna ilişkin değerlendirmede bulunularak şu ifadelere yer verildi;


Avrupa Birliği Komisyonunun son genişleme raporunun Türkiye bölümünde ekonomik ilişkilerimizde kaydetmek istediğimiz yapıcı ve olumlu tutumun Komisyonun raporuna yansıtılmadığını üzülerek görmekteyiz.

Ne yazık ki AB raporu, Türkiye’nin AB ile ortaklık ilişkisini güçlendirmeye ve katılım müzakereleri sürecini yeniden başlatmaya, karşılıklı ekonomik ve ticaret ilişkilerini ilerletmeye yönelik kararlılığını en güçlü şekilde ifade ettiği bir dönemde, AB tarafının ülkemize yönelik ileri görüşlü olmaktan ve ikili ilişkilerde stratejik bir vizyon ortaya koymaktan uzak tutumunu devam ettirdiğini maalesef bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Mezkûr raporda ortaya konulan bu tutum, AB’nin temsil etme iddiasında olduğu değerler ile Türkiye ve AB arasında ortaklık hukukunu inşa eden anlaşmaların ruhuyla bağdaşmamaktadır. Nitekim, Türkiye’nin adaylık perspektifinin güçlendirilmesi, Avrupa ve ötesinde barış ve istikrarın tesis edilmesine vesile olacaktır.

Bu çerçevede, küresel sınamaların derinden hissedildiği bir dönemde, AB’yi diğer alanlarla birlikte Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerini hakkaniyetli ve ön yargısız bir şekilde ele almaya, ekonomik ortaklık perspektifini öne çıkarmaya dönük adımları atmaya davet ediyoruz.

Türkiye, özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimizin temelini oluşturan Gümrük Birliği başta olmak üzere tüm ilgili alanlarda bu yönde bir anlayışın tesis edilmesi için üzerine düşeni yapmıştır, yapmaktadır.

Dışişleri Bakanlığımızın dün yapmış olduğu açıklama da açıkça ifade ettiği gibi, AB Raporunda Gümrük Birliği’nden bu yana mevzuatını AB müktesebatı ile uyumlaştıran ülkemizin pek çok alanda AB standartlarına uyum sağladığının teyit edilmesi, izlediğimiz kararlı politikaların açık bir yansımasıdır. Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığımızın da ortaya koyduğu gibi, AB Komisyon Raporunun ülkemizin Gümrük Birliği yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ikili ticari ilişkilerin önünde bir engel olduğunu iddia ederken, bu engellerin aşılmasına imkân verecek güncelleme müzakerelerini de siyasi bir takım mülahazalarla engellemesi de, AB’nin çelişkilerinden biri olarak göze çarpmaktadır.

Türkiye olarak AB tarafını da Gümrük Birliğinin ruhuna ve hükümlerine aykırı başta Türk vatandaşlarına yönelik vize güçlükleri, taşımacılarımıza yönelik kota gibi engelleri kaldırmaya çağırıyoruz.




#AB Komisyonu
#Gümrük Birliği
#Ticaret Bakanlığı
#Türkiye raporu
#Kenan Biter
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 Kasım Cuma (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım'da otobüs, metro, tramvay, marmaray, vapur için açıklama