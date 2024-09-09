Ticaret elçilerine dört koldan destek

İhracatta her geçen gün çıtayı yükselten Türkiye, pazar çeşitliliğini de artırmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçıya sunduğu destekler de Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı payı artırmasına yardımcı oluyor. Geçtiğimiz yıl mal ihracatına yönelik sunduğu 9,2 milyar liralık desteği bu yıl 16,2 milyar TL’ye çıkaran Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 8 ayında 8,2 milyar TL destek sundu. Finansman imkanları, gelişmiş iş gücü programları, yeşil dönüşüm destekleri gibi birçok başlıkta ihracatçıya omuz verildi. Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin yaklaşık yüzde 60’ı (21,5 milyar TL) mal ve hizmet ihracatçılarına sunuldu.

83,2 MİLYAR LİRALIK KREDİYE 72,7 MİLYAR LİRA KEFALET

İhracatçıya sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi adına daha önce Türk Eximbank’ın 2023 yılında 13,8 milyar TL olan sermayesi, yaklaşık 3 kat artış ile 35,7 milyar TL’ye yükselmişti. Geçtiğimiz yıl ihracatçıya 42 milyar lira destek sunan Türk Eximbank, bu yılı ise 50 milyar destekle kapatmayı öngörüyor. Bunun yanında, ihracatçıların en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununun ortadan kaldırılması ve bu sayede ihracatçıların krediye erişim maliyetinin düşmesini sağlamak hedefleriyle kurulan İGE A.Ş. ile bugüne kadar 83,2 milyar TL (29 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla) krediye 72,7 milyar TL kefalet sağlandı.

FİNANSMAN İMKANLARI HIZLA GELİŞİYOR

Aynı zamanda ihracatçıya sunulan finansman imkanlarının geliştirilmesi adına Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordinasyon içerisinde çalışıyor. Bu kapsamda atılan adımlardan ilki, yüzde 25 olan kurumlar vergisi oranının, ihracat yapan kurumlar için yüzde 20’ye getirilmesi oldu. Bahse konu 5 puanlık indirimin kapsamı genişletildi. Ayrıca, hizmet ihracatçısı şirketlerin yabancılara sundukları hizmetlerden elde ettikleri kazançlarını Türkiye’ye getirmeleri durumunda, söz konusu kazançların yüzde 80’inin vergi matrahından indirilmesi mümkün hale getirildi. Daha önce 300 milyon TL olan reeskont kredilerinin günlük limiti, 3 milyar TL’ye çıkartıldı. Reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetinde üst sınır yüzde 25,93 uygulanacak şekilde sabitlendi. Geçmiş yıllarda yüzde 80 seviyelerinde uygulanan ihracat bedellerinin Merkez Bankası’na satış yükümlülüğü, haziran ayında yüzde 40’tan yüzde 30’a indirildi.

E-ihracatın payı %10’a çıkacak

Türk ürünlerini dünyaya tanıtmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu’ ile 41 farklı sektör ve ürün grubuna yönelik 45 tanıtım ve pazarlama kampanyası yapılacak. Öte yandan, E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP) ile e-ihracat pazarındaki gelişim de hızlandırılacak. 2023 yılında yüzde 1,5 olan toplam ihracatı içindeki e-ihracatın payını, 2028 yılına kadar yüzde 10'a çıkarılması hedefleniyor.

İhracatçıya özel akademi

İhracatçıların ihtiyaç duyduğu donanımlı iş gücünü yetiştirmek amacıyla ‘İhracat Akademisi’ kuran Ticaret Bakanlığı, bu sayede eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine de yeni bir boyut kazandırdı. Tüm bu faaliyetler akademik ve kurumsal bir çatı altında güçlendirildi. Yine geçtiğimiz ay Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzalanan protokol aracılığıyla çalışmalar hız kazandı. Bu proje ile ihracat ekosistemindeki insan kaynağı alt yapısının güçlenmesi ve yeni ihracatçıların ekosisteme kazandırılması hedefleniyor.

İkiz dönüşüme omuz verilecek

Küresel ticaretin kurallarını değiştiren ikiz dönüşümde (yeşil ve dijital dönüşüm) ihracatçıların rekabetçilik ve etkinlik kazanmalarını önemseyen Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda süreci proaktif bir şekilde takip ediyor. Devreye alınan ‘Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği’ ile ikiz dönüşüm sürecinde ihracatçı firmalara yol gösterilmesi hedefleniyor. ‘Responsible®/Sorumluluk Programı’ ile de şirketler tarafından alınan danışmanlık hizmeti giderleri 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon liraya kadar desteklenecek.







