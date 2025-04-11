Ticaret ve perakende satış hacmi şubatta arttı

Buna göre, ticaret satış hacmi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,1 arttı.