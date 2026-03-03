Ticari işlemler cebe taşındı

Türkiye’de mobil bankacılık kullanım oranı bireysel müşterilerde doygunluğa yaklaşırken, büyümenin yeni adresi KOBİ segmenti oluyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, nakit yönetiminden tedarikçi ödemelerine, çek-senet takibinden kredi başvurularına kadar pek çok işlemi artık mobil uygulamalar üzerinden yürütüyor. Bankalar da bu dönüşüme paralel olarak ticari müşterilere özel mobil ara yüzler, yetkilendirme modülleri ve anlık raporlama ekranları geliştiriyor. Sektör temsilcileri, ticari mobil bankacılıkta işlem hacminin son iki yılda çift haneli oranlarda arttığını belirtiyor. Özellikle uzaktan müşteri edinimi ve dijital sözleşme altyapılarının yaygınlaşması, KOBİ’lerin şubeye gitmeden finansmana erişimini kolaylaştırıyor.

NAKİT YÖNETİMİ ELİNİZİN ALTINDA

KOBİ’ler için en kritik başlıkların başında nakit akışı geliyor. Günlük tahsilat ve ödeme trafiğini anlık izleyebilmek, işletme sahiplerine önemli bir esneklik sağlıyor. Mobil bankacılık uygulamalarında yer alan hesap konsolidasyonu, POS hareketleri takibi ve vadeli hesap yönetimi gibi araçlar, finansal görünürlüğü artırıyor. QR kod ile tahsilat, linkle ödeme ve sanal POS entegrasyonları sayesinde işletmeler fiziksel sınırların ötesine geçiyor. E-ticaret yapan KOBİ’ler için mobil panel üzerinden stok ve tahsilat kontrolü yapmak operasyonel verimliliği yükseltiyor.

Mobil bankacılığın KOBİ’lere sunduğu en önemli avantajlardan biri de kredi süreçlerinde yaşanıyor.

FİNANSMANA ERİŞİM HIZLANDI

İşletmeler, ticari kredi limitlerini görüntüleyebiliyor, başvuru yapabiliyor ve onaylanan tutarları anında hesaplarına aktarabiliyor. Ayrıca, rotatif kredi, taksitli ticari kredi ve kredi kartı limit artışı gibi işlemler mobil kanaldan yönetilebiliyor. Bankalar, yapay zeka destekli skorlama modelleriyle KOBİ’lerin finansal verilerini analiz ederek ön onaylı teklifleri doğrudan mobil uygulama ekranına yansıtıyor.

Ticari mobil bankacılıkta güvenlik ve yetki yönetimi kritik önem taşıyor. Birden fazla kullanıcının aynı şirket hesabını farklı yetkilerle yönetebilmesi için kademeli onay mekanizmaları devreye alınıyor. Çift aşamalı doğrulama, biyometrik giriş ve anlık işlem bildirimi gibi uygulamalar riskleri minimize ediyor.

MOBİLDE YOĞUN REKABET

Bankalar arasındaki rekabet artık yalnızca faiz oranlarında değil, mobil deneyimin kalitesinde de yaşanıyor. Hızlı menü tasarımları, kişiselleştirilmiş finansal analizler ve sektör bazlı çözümler KOBİ’lerin tercihlerini etkiliyor. Ticari mobil bankacılık, yalnızca işlem yapılan bir kanal olmaktan çıkıp, işletmelere finansal danışmanlık sunan dijital bir platforma dönüşüyor.







