Ulaşımda yeni dönem: Beş Büyükşehirde raylı sistemler güçleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD’nin büyükşehirlerdeki kent içi raylı sistem hatlarının şehir içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlattığını açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya’da günlük ortalama 932 bin yolcu taşınıyor. Bu yılın sonuna kadar yeni hatlarla toplam raylı sistem uzunluğunun İstanbul’da 487,1 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.
Bakan Uraloğlu, TCDD'nin mevcut demir yolu koridorlarının geliştirilmesinin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya'da kent içi ulaşımına katkı sağlamak amacıyla metro standardında banliyö işletmeciliği yaptığını söyledi.
Uraloğlu, kent içi raylı sistem güzergahında 238 istasyon bulunduğunu, bu yıl sonuna kadar Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı kesimine 5, Bursa Emek-Şehir Hastanesi RSH kesimine 3, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'na 4 ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'na 11 ilave istasyon yapımının planlandığını bildirdi.
Marmaray günlük ortalama 610 bin yolcu taşıdı
İstanbul'da Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birbirine bağlayan Marmaray'ın, Halkalı-Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme-Gebze kesiminde günlük ortalama 610 bin yolcu taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, bu hattın İstanbul ulaşımının omurgası haline geldiğini kaydetti.
Günlük ortalama 932 bin yolcu taşınıyor
Başkent Ankara'da Sincan-Ankara-Kayaş kesiminde metro konforunda banliyö hizmeti veren BAŞKENTRAY'da günlük ortalama 73 bin yolcu taşındığını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
Yeni projeler yolda
Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerde kapasiteyi artıracak yeni projelerin hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: