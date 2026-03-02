Ulaşımda yeni dönem: Beş Büyükşehirde raylı sistemler güçleniyor

"Konya'da yapımı devam eden 23 kilometre uzunluğundaki KONYARAY Banliyö Hattı Projesi'ni kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece kara yoluyla 1 saat süren Konya Gar ve Selçuklu YHT Garı ile bu bölgedeki Organize Sanayi Bölgesi ve lojistik merkeze bağlantı, kent içi banliyö taşımacılığıyla 35 dakikaya inecek. Ayrıca Ankara'da BAŞKENTRAY'ı Yenikent'e bağlayarak, Sincan-Kazan Soda hattında faaliyet gösterecek 16 kilometre uzunluğuna sahip olacak projede yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Şehir içi raylı sistem projeleriyle özellikle büyükşehirlerimizin ulaşım ve trafik problemlerinin çözümüne katkı sağlıyoruz. Raylı sistemler, şehir içi ulaşımda çözüm odaklı yatırımlar olarak öne çıkıyor. Büyükşehirlerimizin nefes alması için raylı sistem yatırımlarını güçlendiriyor, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz."