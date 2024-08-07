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Ekonomi

TİM Başkanı Mustafa Gültepe 'dolar ucuz' iddiasını sürdürüyor: Firmalar nefes alamıyor

İhracatçının da enflasyonun düşürülmesinden yana olduğunu ancak kurun çok düşük kaldığını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Sanayi tarafı biraz unutuldu. Zarar edebiliriz. Ancak bir boyuttan sonra sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Firmaların nefes problemi var, nefes alamıyor” dedi.

İbrahim Acar
04:00 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 07:02 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk ihracatçısının kazanayım derdinde değil, yaşamanın derdinde olduğunu söyledi. Kayseri'de sorularımızı cevaplandıran Gültepe, vergilerin fiyatları çok artırmayacak, rekabet şansı verecek bir seviyede olması gerektiğini belirtti. Şu anda en kötü olan sektörlerin başında gerek ciro gerekse kar anlamında hazır giyimin geldiğini belirten Gültepe, “Tekstilde de öyle. Sektörde biraz talebin düşmesi, Türkiye’deki rekabetçiliğin aşağı doğru düşmesi, Türkiye’nin pahalı değil, çok çok pahalı olmasından kaynaklı, siparişler Türkiye’de tutulmuyor. Yani aynı fiyatları vermek zorunda kalıyorsun. Şu anda Türkiye, uzak rakiplerinden yüzde 40-50 daha pahalı. Türkiye’de bu kur politikası değişmediği sürece sanayiciliğin ayakta kalma şansı yok. Bir yılda kurdaki artış yüzde 25. Benim maliyetimdeki artış yüzde 110. Bütün sektörler küçülüyor, sanayi küçülüyor” dedi.


PAHALIYA ALINAN KREDİLERİN ÖDEMESİ BAŞLIYOR

"Enflasyonla mücadele etmemiz lazım” diyen Gültepe, sanayicinin de unutulmaması gerektiğini söyledi. Gültepe, “Bence sanayi tarafı biraz unutuldu. Yani tabii biz zarar edebiliriz. Etmeliyiz de böyle durumlarda ama boyutu önemli. Bir boyuttan sonra artık sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Türkiye pahalı değil, çok çok pahalı. Türkiye'de şu anda en ucuz şey döviz. Karpuzdan da ucuz” şeklinde konuştu. Kurun son 3 ayda hiç artmadığını ancak enflasyonun yükseldiğini belirten Gültepe, doların 33 lira ila 37 lira olması arasında bir fark olmadığını savundu. Gültepe, “Yap 37 lira” dedi. Konkordato ilan edenlerin sayısının artacağını vurgulayan Gültepe, ucuza alınan kredilerin süresinin dolduğunu, pahalıya alınan kredilerin süresinin başladığını ifade etti.


GELECEĞE UMUTLA BAKMAK İSTİYORUZ

İhracatçıların 2025 beklentisine ilişkin soru üzerine Gültepe, şunları söyledi: “Umuyorum ki daha iyi olur. Geleceğe umutla bakmak istiyorum ama para politikası bu şekilde gittiği sürece çok daha zorlanacağımızı ve zorlu olacağını söyleyebilirim. Bir yerde bir şey olması lazım. İnsanlar ve firmalar nefes alamıyor. Nefes problemi var. Krediyle ilgili değil. İşletme çalışamıyor.”


#ihracat
#enflasyon
#kur
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