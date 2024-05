TL varlıklara yabancı akını

Geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselten Standard & Poor's (S&P) yaptığı değerlendirmede, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağını, cari açığın daralacağını, enflasyon ve dolarizasyonda düşüş olacağını öngördü. Fitch Ratings de mart ayı başında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Moody's, bu yılın başında Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti. Analistler, gelecek dönemde enflasyonda kalıcı yavaşlamanın sağlanabilmesi ve cari açıkta düşüşün gerçekleşmesi durumunda Moody's'in 19 Temmuz'daki Türkiye değerlendirmesinde not artışı gelebileceği tahmininde bulundu.