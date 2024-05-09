TL varlıklara yabancı akını

Ekonomi yönetimi tarafından atılan adımlar ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine olan bağlılık sayesinde Türkiye'ye ilişkin belirsizlikler azalırken, yurt içi varlıklara olan ilgi sürüyor. Bu durum, Türkiye'nin risk primini olumlu yönde etkilediği gibi, fonlama maliyetlerindeki iyileşmeyi de gösteriyor. Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı olumlu etkilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti" ifadesini kullanmıştı.

PORTFÖY GİRİŞİ DEVAM EDECEK

Geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselten Standard & Poor's (S&P) yaptığı değerlendirmede, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağını, cari açığın daralacağını, enflasyon ve dolarizasyonda düşüş olacağını öngördü. Fitch Ratings de mart ayı başında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Moody's, bu yılın başında Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti. Analistler, gelecek dönemde enflasyonda kalıcı yavaşlamanın sağlanabilmesi ve cari açıkta düşüşün gerçekleşmesi durumunda Moody's'in 19 Temmuz'daki Türkiye değerlendirmesinde not artışı gelebileceği tahmininde bulundu.

RİSK PRİMİ 3 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

TL varlıklara uluslararası yatırımcı ilgisini de yansıtan 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) düşüşü; kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu değerlendirmeleri, ekonomi yönetiminin dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlı adımları, Türkiye'nin dış finansmana erişimini artırmayı sürdürmesinden alınan sinyallerle birlikte devam ediyor. Türkiye'nin CDS'i, önceki gün Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek 281,75 baz puana düşerken, şu sıralarda da 279,3 baz puanda bulunuyor.

BIST 100 DOLAR BAZLI YÜZDE 26 YÜKSELDİ

Bu arada, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de rekor kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 10.383,25 puana taşıdı. Böylece yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 38 yükselen BIST 100 endeksi, dünya genelinde en iyi performansı sergileyen endekslerin başında geliyor. Dolar bazlı incelendiğinde yatırımcısına önemli bir getiri sunan BIST 100 endeksi, şu sıralarda 320 puanla yaklaşık son 5 yılın zirvesinde seyrediyor. Endeksin dolar bazlı getirisi, yılbaşından bu yana yüzde 26'lık yükselişe işaret ediyor.

3,1 milyar dolarlık tahvil aldılar

SP tarafından gelen olumlu değerlendirmelerin yanı sıra 26 Nisan haftasında açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 508,6 milyon dolardan 3 milyar 114,6 milyon dolara ulaştı. Böylece yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku, 18 Şubat 2022'den itibaren en yüksek seviyeyi gördü.

Cari açıkta dikkat çeken iyileşme

Öte yandan, ülkenin dış ticaret verilerinin yanı sıra turizm gelirlerinde de devam eden artışın cari dengeye olan olumlu etkisi sürüyor. Bu yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yaklaşık 4 milyar dolar artarak 40,5 milyar dolara çıkarken, ithalat yaklaşık 11 milyar dolar gerileyerek 49,7 milyar dolara indi. Bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerine göre, Türkiye'nin turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,4 arttı. Söz konusu dönemde turizm gelirleri 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar olarak kaydedildi. Böylece yılın ilk 2 ayında ödemeler dengesi 5,8 milyar dolar açık verirken, geçen yılın aynı dönemine göre cari açıktaki iyileşme yaklaşık 14 milyar dolar oldu.







