TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal çiftçileri sevindiren açıklama yaptı: Ürünlerin hepsini alacağız

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çiftçinin mağdur olmaması için her türlü kolaylığı sağlıyor, desteğini veriyor. Genel Müdür Ahmet Güldal, ürün teslimi için 400 bin çiftçiye randevu verdiklerini belirterek, “Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerin bugün olmazsa yarın ürünlerinin hepsini alacağız” dedi.

400 BİN ÇİFTÇİ BAŞVURDU

Güldal, randevu sayısının 650- 700 bin seviyesine çıkmasını beklediklerini bildirdi. Ahmet Güldal, TMO’nun alımlarına ilişkin Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı. Güldal, Toprak Mahsulleri Ofisi’nde Türkiye geneli alımların yüzde 65’inin tamamlandığını söyledi. Güldal, şunları söyledi: “4,5 milyon tonun üzerinde hububat depolara koyuldu. TMO’ya 400 binin üzerinde çiftçi ürününü satmak için başvuru yaptı ve TMO’nun randevu rekoru kırılmış oldu. Bu rekor randevu sayısının artarak 650-700 bin seviyesine çıkmasını bekliyoruz.”

RANDEVU ALAMAYANLAR MÜSTERİH OLSUN

Yaşanan yoğunluklardan dolayı randevu alamayan üreticilerin müsterih olması gerektiğini söyleyen Güldal, “Hasat zamanı birçok ilde aynı anda oluyor. Bu nedenle yaşanan yoğunluklarda istenilen güne randevu alınamayabiliyor. Bugün olmaz ise yarın ÇKS’ye kayıtlı üreticinin ürünlerinin hepsini alacağız. TMO’ya arz edilen son ürünü alana kadar depolarımızı açık tutacağız” diye konuştu.

GÜNLÜK ALIMDA REKOR KONYA’DA

Türkiye genelinde hububat alımında da rekor kırıldığının altını çizen Genel Müdür Ahmet Güldal, “Bir günde 220 bin ton alım yapıldı. TMO’ya bir günde en fazla alımın yapıldığı il 85 bin ton ile Konya oldu. Toplam hububat alımı 2022 yılında 7 milyon civarında olmuştu. Bu yıl TMO’nun 580 noktasından aralıksız alım yapmaya devam edeceğiz ve 10 milyon tonluk depo kapasitesinin tamamını doldurmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.







