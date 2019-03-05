TMSF ile 2 yılda yüzde 81 büyüdü

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2017 yılının ocak ayından bu yana yönetilen Aydınlı Grubu'nda devralındığı tarihten bu yana yüzde 81'lik büyüme oranı yakalandı. Gruba ait borçlanma oranı düşürülürken ve aktif büyüklük ise 4,4 milyar TL'ye çıkarıldı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, hazır giyim perakendeciliğinin önemli aktörü olan Aydınlı Grubu'nun 12 şirket ile birlikte, ağırlıklı olarak tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi. Aydınlı Grubu'nun 2018 rakamlarına ilişkin bilgi veren Gülal, "Grubun toplam cirosu 2,4 milyar TL’ye geldi. Bir evvelki yıla göre yüzde 45,6 seviyesinde artış yaşandı" dedi.

EYLÜL AYINDA CİRODA REKOR

Aydınlı'nın hazır giyim sektöründe ciro olarak 4'ncü sırada olduğunu belirten Gülal, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nda TMSF şirketleri olarak etkin rol aldıklarını aktardı. Gülal ayrıca, Aydınlı'nın Eylül 2018'de yüzde 95 artışla 220 milyon TL'ye ulaşan rakam ile tarihinin en yüksek aylık cirosunu yakaladığını söyledi.

Mağaza sayısını 528’den 619’a yükselterek 91 mağaza açtıklarını kaydeden Gülal, bunların 333 tanesinin yurt içinde, 286 tanesinin de yurt dışında olduğunu dile getirdi. Almanya'da büyüme planları olduğuna dikkati çeken Gülal, yatırım ihtiyacı olan şirketlere yatırım yapmaktan imtina etmediklerini, bu manada Silivri'de 110 dönümlük arazide hem lojistik hem de operasyon merkezi olarak hizmet verecek lojistik merkezinin ilk etabının nisan-mayıs aylarında faaliyete geçeceğini söyledi.

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NAKSAN’I SATIŞA HAZIRLIYORUZ

Ellerindeki büyük şirketlerle ilgili mahkeme süreci kesinleşinceye dek kontrol sağlamayı sürdüreceklerini dile getiren Gülal, şunları söyledi: “Ekonomik devamlılığında tehlike olan şirketlerin satışıyla ilgili çalışmalarımız var. Kamuoyunda bilinen şirketlerden yok. Hazırlık yaptığımız Naksan Grubu var. Naksan'ın halı ve plastik firmaları ile Adularya Termik Santrali'ni satmayı planlıyoruz."

VARLIKLARI ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ

Yurt dışında usulsüz devredilen FETÖ varlıklarının TMSF’ye kazandırılmasıyla ilgili etkin bir mücadele yürüttüklerini aktaran Muhiddin Gülal, “Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, İngiltere, Avrupa ve Amerika’da var. Bunlarla ilgili Kırgızistan özelinde olduğu gibi iyi neticeler alıyoruz. İnşallah bu malları ülkemize kazandıracağız” diye konuştu.