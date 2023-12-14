TMSF'den bankada parası olanları ilgilendiren hamle: Devlet güvencesi tutarı 650 bin liraya çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile TMSF tarafından tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TMSF Fon Kurulu'nun kararı ile, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı artırıldı.
Söz konusu karar, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4. maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve 32380 sayılı Resmi Gazete 'de ilan edilen yeniden değerlendirme oranına dikkat edilerek alındı.