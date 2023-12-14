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Ekonomi

TMSF'den bankada parası olanları ilgilendiren hamle: Devlet güvencesi tutarı 650 bin liraya çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan bankada parası olanları ilgilendiren yeni bir hamle geldi. TMSF, 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltti.

Kenan Biter
Kenan Biter
09:17 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:02 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile TMSF tarafından tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı.


Resmi Gazete'de yayımlanan TMSF Fon Kurulu'nun kararı ile, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı artırıldı.


Buna göre, bankalardaki mevduatın 400 bin lira olan devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu karar, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4. maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve 32380 sayılı Resmi Gazete 'de ilan edilen yeniden değerlendirme oranına dikkat edilerek alındı.








#katılım fonu
#Mevduat
#Resmi Gazete
#TMSF
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