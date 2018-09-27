Ekonomi Tofaş üretime 9 gün ara verecek
OTOMOTİV

Tofaş üretime 9 gün ara verecek

Otomotiv üreticisi Tofaş, Ekim ayında üretime toplam dokuz gün ara vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Tofaş
Tofaş

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yolladığı, "Faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da imkansız hale gelmesi" başlıklı açıklamada, "Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verilecektir" denildi.

Açıklamada, "faaliyetlerin durdurulmasının/imkansız hale gelmesinin nedeni" olarak, "Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma" denildi ve üretime ara verme konusunda "önemli bir etki beklenmediği" belirtildi.

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