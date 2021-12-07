Ekonomi TOGG Las Vegasta Tüketici Elektroniği Fuarında yer alacak
OTOMOTİV

TOGG Las Vegas'ta Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alacak

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.

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Haber Merkezi AA
​TOGG Las Vegasta Tüketici Elektroniği Fuarında yer alacak
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Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.

Söz konusu paylaşımda, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız" ifadeleri yer aldı.

Fuar Las Vegas'ta düzenlenecek.

Gürcan Karakaş: TOGG’a isteyen herkes ulaşabilecek
EKONOMİ
Gürcan Karakaş: TOGG’a isteyen herkes ulaşabilecek

TOGG'un CEO'sundan araç fiyatına ilişkin açıklama
FOTOĞRAF 15
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürmek için çalışıyor.
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TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobil ile ilgili merak edilen soruları cevapladı.
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Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili Dünya Gazetesi'ne açıklama yapan Karataş; \"Fiyatlandırmamız 2022’nin sonu 2023’ün başında belli olacak. Aracımız pazara çıktığında elektrikli araçların fazla yaygınlaşmış olmayacağını öngörebiliyoruz. Dolayısıyla C Segmentinde içten yanmalı araçlarla, özellikle de dizel araçlarla rekabet edeceğiz. Özetle C SUV’un kendi sınıfında Türkiye’deki araçlarla rekabetçi olacak bir fiyatla piyasaya çıkacağını söyleyebilirim.\" dedi.
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YERLİ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ<br><br>Otonom Sürüş Özelliği: Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.
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400 Beygir Güç: Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 kms hızlanma kapasitesi bulunuyor.
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Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.
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Asistan özelliği: Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın \"akıllı yaşam\" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği \"otomobilden f Haberler azlasını yapacağız\" iddiasını da güçlendiriyor.
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Akıllı cihazlarla iletişim: Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.
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Holografik Asistan Teknolojisi: Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor
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YERLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?<br><br>Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada
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Stil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım.
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Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje.
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Bağlantılı: İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internette
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Akıllı: Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihaz
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TOGG'un CEO'sundan fiyat açıklaması
TOGG'un CEO'sundan araç fiyatına ilişkin açıklama
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürmek için çalışırken herkes fiyatını merak ediyordu. TOGG'un fiyatı kaç para? TOGG'un fiyatı belli oldu mu? sorularına TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş cevap verdi.


ABDde görücüye çıkacak

ABD'de görücüye çıkacak

​TOGG, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de olacak.
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