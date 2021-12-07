TOGG Las Vegas'ta Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alacak

Asistan özelliği: Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın \"akıllı yaşam\" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği \"otomobilden f Haberler azlasını yapacağız\" iddiasını da güçlendiriyor.