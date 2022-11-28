Togg televizyonuyla eğlenceli seyahatler

Türkiye’nin Otomobili Togg, akıllı cihaz özellikleriyle ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla seyahatleri eğlenceye çevirecek. Çözüm ortaklarıyla geliştirdiği teknolojileri kullanıcılarına sunacak yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’da yapay zekayla da interaktif bir yaşam oluşturulması hedefleniyor.

TOGG TV İÇERİK PLATFORMU KURUYOR

Yaptığı start-up ve dev şirket iş birlikleriyle adından sıkça söz ettiren Togg’un uygulamaları arasında Togg TV de bulunuyor. Dizi ve TV platformunun sıkça kullanıldığı günümüzde özel içeriklerle kullanıcılarına eğlenceli anlar yaşatmak isteyen Togg’da, satışa sunulduğu ülkenin televizyon kanallarının yanı sıra özel yapımlar da yer alacak. Türkiye’de ortakları arasında bulunan Turkcell ile platform iş birliğine imza atacak Togg’un, bu alanı genişletmek için yeni ortaklıklara imza atacağı düşünülüyor.

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YERLİ OTOMOBİLE ÖZEL OYUN OLACAK

Akıllı cihaz Togg’un teknolojik uygulamaları arasında yer alacak diğer eğlenceli alan ise oyun olacak. 3 oyun şirketini bir araya getiren Togg yöneticileri araca özel oyunlar geliştirmek ve bu alanda ilerlemek için kolları sıvadı. Kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen Togg’da özel oyunların yanında halihazırda olan dijital oyunlar da anlaşma çerçevesinde yer alabilecek.

Bir başka özellik ise ev ve iş yeri elektroniği ile ilgili olacak. Bağlantılı teknoloji sayesinde evinizdeki ısıtma, soğutma, alarm, ışıklandırma ve buzdolabınızdaki eksiğe kadar birçok alanda yönetebileceksiniz. Yine Togg ortaklarından Vestel’in bu konu üzerine çalıştığı biliniyor.

YAPAY ZEKA GEZİ ROTASI ÖNERECEK

Togg’un yapay zekası sayesinde en yakın şarj istasyonu, tarihi yerler ve sık ziyaret edilen yerlere göre analiz yapılıp gezi rotaları önerilecek. Yapay zeka kötü hava durumuna göre giyim önerisi bile yapabilen konular üzerinde çalışıyor.

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SOSYAL MEDYAYA SELFİE TOGG’DAN

Togg kullanıcıların sosyal medyasına da el atacak. Uygulamalar arasında yer alacak sosyal medyaya uyumlu olarak akıllı cihazın içerisindeki kamerayla selfie ve video çekimleri yapılabilecek. Bu çekimler yine tek tuşla paylaşılabilecek.

UYGULAMA ORTAKLARI ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞECEK

Türkiye’de bu çözüm ortakları yer alırken yurt dışında ise Togg Europe’nin katkısıyla diğer ülkelerdeki muadil ortaklarla çalışılacak. Kullanıcısını mutlu etmeyi planlayan Togg’da gelecek dönemde bulut teknolojisiyle yeni uygulama ve özellikler eklendikçe güncellemeler yapılabilecek.

TOGG CÜZDANLA KOLAY ALIŞVERİŞ

Ödeme alanında faaliyet gösteren Paycell ve blokchain şirketi Ava Labs ile anlaşan Togg, özel bir Togg cüzdan hesabı oluşturmayı ve herhangi bir alanda ödeme kolaylığı sunmayı planlıyor. Alışveriş siteleri Hopi ve Trendyol ile de anlaşan akıllı cihaz Togg milyonlarca ürünü tek tuşla aracın içine sığdırıyor. Yapay zekanın da yardımıyla kolay alışveriş yapılırken, Togg aracınızın sepetindeki ödemeler ise tek onaya bakacak.

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