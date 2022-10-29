Togg yeni projelere de ilham kaynağı olacak

Gemlik Kampüsü'nde Togg araçlarının sergilendiği fuaye alanını gezen Durak, önemli bir yatırımın Bursa'da gerçekleşmesinin gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Togg'un vizyoner bir proje olduğunu belirten Durak, "Bizler bölgemizde hem girişimcileri artırmak hem de gençlerimize yön vermek istiyoruz. Togg aslında tek başına bir otomobil değil aynı zamanda geleceğimize de bir yatırım. Ülkemizde 'Biz bunu başarabiliriz'in mesajını vermek çok önemli. Bursa çok heyecanlı, bölgemiz çok heyecanlı, ülkemiz çok heyecanlı. Burada olmaktan da bu tarihi ana şahitlik etmek adına büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek

Durak, BEBKA'nın da girişimcileri desteklediğini, bu alanda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

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Ajans bünyesinde girişimcilik merkezini yakında faaliyete alacaklarını anlatan Durak, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde de bunun artarak devam etmesini istiyoruz. Gençlerimizin Togg'a yeni aplikasyonlar geliştirmelerini, yine otomotiv sektörü olsun, ulaşım sektörü olsun, uzay teknolojileri olsun, raylı sistemler olsun bu konuda yeni teknolojiler geliştirmelerini destekliyoruz. Ülkemizden inşallah Togg'un çıktığı gibi daha büyük girişimciler çıkması ve dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

FOTOĞRAF 24 Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan \"Devrim\" otomobili Togg Gemlik Kampüsü'ne getirildi.

Burada oluşturulan fuaye alanında Togg'un C-SUV ve sedan modeli ile sergilenen Devrim otomobili davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim', Togg'un Gemlik Kampüsü'ne getirildi Bazı davetliler, alandaki simülasyona binerek Togg'un birebir sürüş deneyimini yaşadı. Togg araçlarının gövde ve batarya bölümlerinin sergilendiği fuaye alanında akıllı şarj istasyonlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

Togg'un üretim aşamasının videoları da alandaki ekranlara yansıtıldı.

Dün, bugün, gelecek…

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Togg'un Twitter adresinden, açılışa ilişkin bir paylaşım yapıldı. \"Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik\" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.

Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili ile Togg araçları sergileniyor.

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FOTOĞRAF 14 Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince \"Togg\" yazılı yön tabelaları yerleştirildi.

Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında Togg'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı.

Togg'a Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 28 Ekim 2022 tarih ve 3879 sayı ile \"İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı\" düzenlendi.

Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.

Tören için çok sayıda basın mensubu da kendilerine ayrılan alanlarda sabah saatlerinden itibarın canlı yayınlarla açılış heyecanını yansıtıyor.

Kampüsün resmi açılışı saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı törenle yapılacak.

Açılıştan sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, \"Anadolu\", \"Gemlik\", \"Oltu\", \"Kula\", \"Kapadokya\" ve \"Pamukkale\" isimlerini taşıyan \"Türkiye'nin Renkleri\" ile yollarda olacak.

Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı: Hazırlıklar tamamlandı Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı.

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