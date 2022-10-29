Ekonomi Togg yeni projelere de ilham kaynağı olacak
OTOMOTİV

Togg yeni projelere de ilham kaynağı olacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak, "Ülkemizden inşallah Togg'un çıktığı gibi daha büyük girişimciler çıkması ve dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Togg yeni projelere de ilham kaynağı olacak
Yerli otomobil TOGG

Gemlik Kampüsü'nde Togg araçlarının sergilendiği fuaye alanını gezen Durak, önemli bir yatırımın Bursa'da gerçekleşmesinin gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Togg'un vizyoner bir proje olduğunu belirten Durak, "Bizler bölgemizde hem girişimcileri artırmak hem de gençlerimize yön vermek istiyoruz. Togg aslında tek başına bir otomobil değil aynı zamanda geleceğimize de bir yatırım. Ülkemizde 'Biz bunu başarabiliriz'in mesajını vermek çok önemli. Bursa çok heyecanlı, bölgemiz çok heyecanlı, ülkemiz çok heyecanlı. Burada olmaktan da bu tarihi ana şahitlik etmek adına büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek
EKONOMİ
Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek

Durak, BEBKA'nın da girişimcileri desteklediğini, bu alanda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Ajans bünyesinde girişimcilik merkezini yakında faaliyete alacaklarını anlatan Durak, şöyle konuştu:

  • "Önümüzdeki dönemde de bunun artarak devam etmesini istiyoruz. Gençlerimizin Togg'a yeni aplikasyonlar geliştirmelerini, yine otomotiv sektörü olsun, ulaşım sektörü olsun, uzay teknolojileri olsun, raylı sistemler olsun bu konuda yeni teknolojiler geliştirmelerini destekliyoruz. Ülkemizden inşallah Togg'un çıktığı gibi daha büyük girişimciler çıkması ve dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek
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Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan \"Devrim\" otomobili Togg Gemlik Kampüsü'ne getirildi.
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Burada oluşturulan fuaye alanında Togg'un C-SUV ve sedan modeli ile sergilenen Devrim otomobili davetlilerden yoğun ilgi gördü.
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim', Togg'un Gemlik Kampüsü'ne getirildi
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Bazı davetliler, alandaki simülasyona binerek Togg'un birebir sürüş deneyimini yaşadı. Togg araçlarının gövde ve batarya bölümlerinin sergilendiği fuaye alanında akıllı şarj istasyonlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.
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Togg'un üretim aşamasının videoları da alandaki ekranlara yansıtıldı.
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Dün, bugün, gelecek…

Togg'un Twitter adresinden, açılışa ilişkin bir paylaşım yapıldı. \"Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik\" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.
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Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili ile Togg araçları sergileniyor.

Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı: Hazırlıklar tamamlandı
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Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince \"Togg\" yazılı yön tabelaları yerleştirildi.
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Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında Togg'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı.
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Togg'a Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 28 Ekim 2022 tarih ve 3879 sayı ile \"İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı\" düzenlendi.
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Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.
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Tören için çok sayıda basın mensubu da kendilerine ayrılan alanlarda sabah saatlerinden itibarın canlı yayınlarla açılış heyecanını yansıtıyor.
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Kampüsün resmi açılışı saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı törenle yapılacak.
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Açılıştan sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, \"Anadolu\", \"Gemlik\", \"Oltu\", \"Kula\", \"Kapadokya\" ve \"Pamukkale\" isimlerini taşıyan \"Türkiye'nin Renkleri\" ile yollarda olacak.
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Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı: Hazırlıklar tamamlandı
Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı.

TOGG'da büyük heyecan: Satışı 5 ay sonra
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Binlerce kişinin davet edildiği törenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşmesi nedeniyle Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu da Gemlik'teki devasa tesis içerisinde gerçekleşecek. Bugünkü büyük açılış öncesinde tesise ulaşımı kolaylaştırma çalışmaları da tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG'un Gemlik Kampusu'na taşıt ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapımını tamamlarken 'TOGG' ismi de Trafik levhalarındaki yerini aldı. Öte yandan, Gemlik tesisinin kapısına ve içerisindeki tören alanına özel giydirmeler yapıldı.
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SATIŞ 5 AY SONRA
Açılışla birlikte bugüne kadar prototip atölyesinde üretilerek çeşitli yol testleri yapılan TOGG'un C-SUV modeli seri üretime tamamen hazır hale gelecek. Hemen ardından ise C-SUV yollara çıkmaya hazır olduğunu belgelemek üzere akredite test merkezlerine gönderilecek. Yaklaşık 5 ay sürecek homolagasyon testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG, Mart 2023 itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak.
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15-18 boyunca yalnızca Türk tüketicilerinin talebine karşılık verecek olan TOGG, daha sonra başta Almanya ve Fransa gibi ülkeler olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirecek. Mart 2023'te satışa çıkacak C-SUV'un ardından 2025 yılında C segmentindeki tamamen elektrikli Sedan satışa sunulacak. Bu modeli sırasıyla C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecek.
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YABANCI GAZETECİLER DE YAKINDAN TAKİP EDECEK
TOGG'un Gemlik'teki törenini yurtiçinden 100'ün üzerinde gazeteci izleyecek ve tüm gelişmeleri gün boyunca izleyicilere aktaracak. Bununla birlikte, bazı yabancı basın mensupları da TOGG'un davetlisi olarak Türkiye'nin otomobilini üretecek devasa tesisin açılışını yakından takip edecek.
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SADECE FABRİKA DEĞİL AYNI ZAMANDA 'KAMPUS'
GEMLİK'teki tesis yalnızca bir fabrika olarak hizmet vermeyecek. Bu yüzden ismi 'TOGG Gemlik Kampusu' olarak anılacak. Çünkü, burada araç üretiminin yanında mobilite ürünleri, Ar-Ge merkezi, kullanıcı deneyim merkezi ve test pisti de yer alacak. Dileyenler TOGG'un Gemlik Kampusu'nu ziyaret ederek burada mobilite ekosistemine yönelik güncel teknolojileri yakından deneyimleyebilecek.
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TOGG C-SUV'A 6 FARKLI RENK SEÇENEĞİ!
TOGG dün yaptığı paylaşımla 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunacağı C-SUV modelinin renklerini paylaştı. Açıklamada, C-SUV'un 6 farklı renk seçeneğine sahip olacağı ve bu renklerin isimlerini Türkiye'nin güzelliklerinden aldığı belirtildi. İsimler ise Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale şeklinde sıralandı. TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
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“Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık.”
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TOGG'da büyük heyecan: Satışı 5 ay sonra
Türkiye'nin küresel teknoloji markası olma ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturma hedefiyle yola çıkan TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu tesisi bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninin saat 16.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.
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Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek

​Ünlülerden Togg mesajı: Sanayi atağımızın en önemli güç gösterisi.

'Bu tarihi günde tesisin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığı içindeyiz'

Şehit madenci ailelerinin yaraları sarılacak.

​'Satranç ustası hassasiyetiyle 2053-2071 vizyonlarının temelini atıyoruz'

Vizyonu birlikte inşa edelim.
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İletişim Başkanlığı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video: İstiklal Harbi'ni veren şanlı Türk milleti zilleti reddetti

İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu kutlama yaptı. Videoda, Milli Mücadele döneminde ortaya konulan çabaya vurgu yapıldı. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine dikkat çekildi. Sosyal medyadan paylaşılan özel klibe, "Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" notu düşüldü.

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