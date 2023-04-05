Togg için başkentte açılan deneyim merkezinde, Togg’a mobil bakım hizmeti verecek servis araçları da yer aldı. Dizel ya da benzinli araçlar gibi yağ ve farklı bakımlara ihtiyaç duymayan Togg servis araçlarında lastik, fren diski ve balata değişimi ya da kullanıcı yetkisini aşan durumlarda servis ile iletişime geçilecek ve araç olduğu noktada servis görebilecek. Togg servis araçları Togg’ların yola çıkması ile birlikte aktif hale getirilecek. Togg tarafından araçlarının servis ve bakımlarını yapması için ustalar da yetiştiriliyor.