Togg mobil bakım hizmeti.
Togg için başkentte açılan deneyim merkezinde, Togg’a mobil bakım hizmeti verecek servis araçları da yer aldı. Dizel ya da benzinli araçlar gibi yağ ve farklı bakımlara ihtiyaç duymayan Togg servis araçlarında lastik, fren diski ve balata değişimi ya da kullanıcı yetkisini aşan durumlarda servis ile iletişime geçilecek ve araç olduğu noktada servis görebilecek. Togg servis araçları Togg’ların yola çıkması ile birlikte aktif hale getirilecek. Togg tarafından araçlarının servis ve bakımlarını yapması için ustalar da yetiştiriliyor.
Eğitimleri tamamlayan ustalar Togg’ların yola çıkmasıyla birlikte araçların kullanıcılarına hizmet için sahada olacak. Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri açacak Togg, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Antalya ve Kayseri’de yerini alacak. İlk yerleşik servislerin de bu illerde olması bekleniyor.
41 TESTTEN GEÇTİ
Teslimatlara başlanan Togg, 41 testten başarıyla geçti. TSE’nin kontrolleri ile Araç Tip Onay Belgelendirme sürecini tamamlamış oldu. 41 testin içinde acil durumda şeritte tutma, önden çarpma, yaya koruma gibi testler yer alıyor.