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Ekonomi

Togg'da ilk güncelleme 23 dakikada bitti

Vatandaşlara 30 Nisan’da teslim edilmeye başlanan yerli araç Togg’un Türkiye’deki ilk sahiplerinden Turgay Akgün, 17 günlük deneyimini Yeni Şafak'a anlattı. Bir hafta Elazığ'da kaldığını söyleyen Turgay Akgün, akıllı cihaz T10X'e güncelleme geldiğini ve 23 dakika sürdüğünü ifade etti.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Elazığlı talihli 17 günlük tecrübesini anlattı

Elazığlı talihli 17 günlük tecrübesini anlattı

Togg’un fabrikasını ve üretim bandını da Gemlik’e giderek gören Turgay Akgün, “Satın aldığım için çok memnunum. Araca ilgi çok fazla. Yolda aracın üzerine atlayan bile oldu. Sürekli durdurup sorular soruyorlar. Aracıma binen herkes ani hızlanma yapmamı istiyor ve herkes çok beğendiğini söylüyor” dedi.

100 KM’DE 19 KW ELEKTRİK TÜKETİMİ VAR

Togg ile uzun yol deneyimi yaşadığını aktaran Akgün, “Aracım ile 100 km yol yaptım 19 KW bir enerji harcadığımı ekranda araç bana gösterdi. Togg'la 180 kilometre hıza kadar çıktım. Hiç sarsıntı yaşamadım. Rüzgar sesi yok" ifadelerini kullandı. Togg ekibinin teslimattan sonra herhangi bir aksiliğe karşı 1 hafta Elazığ'da kaldığını söyleyen Turgay Akgün, akıllı cihaz T10X'e güncelleme geldiğini ve 23 dakika sürdüğünü ifade etti.

44 dakikalık şarjla 507 liralık ödeme

Şarj konusunda Togg tecrübesini anlatan Akgün, “Elazığ'da 15 istasyon var. Evime şarj istasyonu için başvurdum. 22 kW’lik Wallbox ile 4-5 saatte aracımı şarj edebileceğim ve 240 liraya 500 kilometre menzil elde edeceğim. Hızlı şarjda yarım saat ile 1 saat arasında şarj edebiliyorsunuz. 85 kW güç veren bir istasyonda aracımı 44 dakikada şarj ettim ve 507 lira ödedim” diye konuştu.


#Togg
#Güncelleme
#Turgay Akgün
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