Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi TOKİnin İstanbul kuraları bugün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​TOKİ’nin İstanbul kuraları ne zaman çekiliyor

TOKİ’nin İstanbul kuraları bugün

TOKİ tarafından gerçekleştirilen 50 bin sosyal konut projesi kapsamında toplanan talepler sonrasında kura sırası İstanbul’a geldi. Toplamda 6 bin 300 talebin toplandığı İstanbul’da ilk olarak bugün Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut sahiplerini bulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ'de kurala bugn çekilecek.
TOKİ'de kurala bugn çekilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlı (TOKİ) tarafından, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları bugün çekiliyor.

İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00’da yapılacak.

TUZLA İÇİN KONUT KURASI DEVAM EDİYOR

26 Haziran Çarşamba günü 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı. Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00’da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00’da Haldun Alağaş Spor Kompleksi’nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

CANLI YAYINLANACAK

Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak. Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği kura töreni, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

REKLAM

Atina’dan çifte tahrik
DÜNYA
Atina’dan çifte tahrik

Tehditleri anlattı
GÜNDEM
Tehditleri anlattı
Millete küsmek olmaz

Millete küsmek olmaz

Erdoğan, yenilenen İstanbul seçimi sonuçlarını değerlendirdi.
WhatsApp milli güvenlik sorunu

WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçleri telsizi neredeyse tamamen bıraktı.
Resmi Gazetede yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Askerlik 6 aya düştü, sürekli bedelli askerlik geldi.
Irkçı salgın

Irkçı salgın

CHP, Suriyeli düşmanlığını artırıyor.
Kuralar bugün

Kuralar bugün

TOKİ'nin İstanbul kuraları bugün çekiliyor.
Tek başına direniyorlar

Tek başına direniyorlar

ABD öncülüğünde Bahreyn'de işgal toplantısı.
Türkmenler <br>yok sayılıyor

Türkmenler
yok sayılıyor

Irak'ta Türkmenlere verilen sözler tutulmadı.
Atina’dan çifte tahrik

Atina’dan çifte tahrik

Yunanistan şimdi de Girit'in etrafını sondaja açıyor.

Gezi'nin finansörüne tahliye yok

Gezi'nin finansörüne tahliye yok

Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Tehditler<br>havada uçuşuyor

Tehditler
havada uçuşuyor

​ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı: Yok ederiz!
Sonuçlar değerlendirilecek

Sonuçlar değerlendirilecek

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı.
Filistin davası satılacak bir mal değildir

Filistin davası satılacak bir mal değildir

Lübnan "Yüzyılın Anlaşması"na karşı birlik çağrısında bulundu.
MİT için gözleyecek

MİT için gözleyecek

​TB2 Bayraktar, MİT'in envanterine de girdi.
Tek yol: İşbirliği

Tek yol: İşbirliği

Uzmanlara göre Yunanistan kaybetmeye mahkum.
Şoför tutuklandı

Şoför tutuklandı

​Mersin'deki kazada bir kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.