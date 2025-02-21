Toplulaştırma ile tarım alanı yüzde 2 arttı

Tarımda verimsiz arazi kullanımını önlemek amacıyla yapılan arazi toplulaştırmalarında birleştirilen alanlar 7,4 milyon hektara ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü ve 113 milyar TL bütçe ile yapılan toplulaştırma projeleriyle verim artarken sınırlar dolayısıyla kullanılamayan alanlar da azaltıldı. Bu kapsamda toplamda sınırların ya da buradaki ağaç, çalı, taş gibi etmenlerin azaltılmasıyla Türkiye’nin toplam tarım arazisi miktarında yaklaşık yüzde 2’lik bir artış sağlandı.

Toplulaştırma çalışmaları halihazırda devam eden 2,2 milyon hektar alan ve toplulaştırılması planlanan 4,8 milyon hektar alan ile birlikte; 7 milyon hektarın üzerinde bir alan daha birleştirilerek tarımsal alanlar artırılacak. Birleştirilen ve birleştirilmesi hedeflenen arazilerin bitmesiyle birlikte 2028 yılına kadar toplam 14 milyon 300 bin hektarlık bir alanın birleştirilmesi bekleniyor. Böylece, Türkiye’nin üretim alanlarının tamamında yüzde 4’lük bir artış olması da hedefler arasında yer alıyor.