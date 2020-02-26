Ekonomi Total ve M Oili OYAK satın aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Total ve M Oil'i OYAK satın aldı

OYAK, Total Oil Türkiye ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptı. OYAK yaptığı bu hamleyle 30'un üzerinde sektörü doğrudan etkileyen ve 150 bin kişiyi istihdam eden akaryakıt ve otogaz alanında lider olmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Total istasyonu
Total istasyonu

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yaptı.

OYAK REKABET KURULU'NA BAŞVURDU

OYAK'tan yapılan açıklamada "Mevcut faaliyet alanları dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiren ve yatırım yaptığı sektörlerde hızla ilerleyen OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i Demirören Holding’den devralmak üzere Rekabet Kurulu’na başvuru yapmıştır. Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil’in ticari karlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri daha da artıracak olup; sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam etmektedir" denildi.

LİDER OLMA İDDİASI VAR

  • Enerji sektöründeki dönüşümü ve potansiyeli öngören OYAK; tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının en büyük oyuncularından Milangaz’ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam ediyor. OYAK, 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Üyelerine ayrıcalıklı ve avantajlı hizmet sunma vizyonuyla hareket eden OYAK, üyelerinin birikimlerini verimli yatırımlarla değerlendirmeye de devam edeceğini belirtti.

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