Toyota'nın kampanyası şubatta da sürüyor

Toyota açıklamasına göre, markanın şubat ayı kampanyasında
Yaris ve Yaris Hybrid modellerinin 75 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranıyla satışı sürerken, dileyen müşteriler Yaris 1.0 Vision haricindeki diğer Yaris modelleri için nakit alım indiriminden yararlanabiliyor.
Toyota Professional ailesinin üyeleri yenilenen
Hilux, Proace City ve Proace City Cargo modelleri de 100 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranıyla şubat kampanyasında avantajlı bir şekilde sunuluyor.
Şubat kampanyasında ayrıca, yeni araç kredilerinde 6 ay, Xchange by Toyota kredilerinde ise 3 aya kadar erteleme imkanı da otomobil severleri bekliyor.
Toyota'nın hibrit modelleri için anlaşmalı banka aracılığıyla "Çevre Dostu Kredisi" ile şubat ayında tüm vadelerde, sıfır ve 2. el araçlar için 1-12 ay arası yüzde 1,85, 13-36 ay arası yüzde 1,95 ve 37-48 ay arası da yüzde 2,05 finansman oranı olanağı da bulunuyor.
Yüzde 1,85’ten başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota’nın şubat ayı kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" seçeneği de bir başka alternatif oluşturuyor.
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Otomobil firmaları ocak ayında beklenen satış rakamlarının altında kalınca şubat ayı araba kampanyalarında müşterilere özel fırsatlar sunmaya başladılar.
Otomobil satın almak için motive edecek imkanları açıklayan markalar faiz indirimine gidip altı aya varan taksit ötelemeleri yaparken, fiyatlarda ise neredeyse 50 bin TL'ye varan indirime gitti.
İşte otomobil markaları tarafından açıklanan kampanyalarda sıfır araç alacaklara sunulan fırsatlar ve indirimler..
Citroen Türkiye, şubat ayında C5 Aircross SUV modeli için \"özel\" bir kampanya hayata geçirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 TL'lik aylık taksitle 2022 model Citroen C5 Aircross SUV modeline sahip olma fırsatının yer aldığı kampanya kapsamında, 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranlı kredi olanakları sağlanıyor.
655 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatına sahip Citroen C5 Aircross SUV modeline özel şubat kampanyası kapsamında, 20 bin TL nakit alım desteğine ek olarak 3 yıl veya 100 bin kilometre uzatılmış garanti desteği gibi ekstra avantajlar da sunuluyor.
Honda mühendisliği ile yenilenen ve sürüş dinamikleri güçlenen yeni Civic Sedan modellerine özel kredi kampanyası, şubat ayında da otomobil sahibi olmak isteyenleri bekliyor.
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra sürüş keyfiyle de öne çıkan 1.5L VTEC Turbo ECO LPG'li motora sahip Civic Sedan modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, Civic Premium ECO donanım paketi 486 bin 150 TL'den başlayan fiyatı veya 120 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanıyla sunuluyor.
Ayrıca, Elegance ECO ve Executive ECO donanım paketlerinde ise 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 15 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.
Peugeot Türkiye, şubat ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.
Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şubat ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 508 ve tüm ticari araçlarda şimdi al Mayıs’ta öde kampanyası sunuluyor.
Bu avantajlı fırsatın yanında, SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 ve SUV 3008’e sahip olmak isteyenler 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kampanyadan yararlanabiliyor.
Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 ise 120.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.
Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi Peugeot 508, 80.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler 50.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, ay boyunca 80.000 TL’ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Peugeot'nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de 60.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor. Bunun yanında tüm Peugeot ticari araç ailesi de şimdi al Mayıs’ta öde kampanyası kapsamında satın alınabiliyor.
Sıfır faizle müşterilere kredi desteği veren Opel otomobil satın almayı da kolay bir hale getirdi. Finansal olarak destek arayan müşterilere bu imkanı veren Opel birbirinden nitelikli sıfır kilometre arabaları bu avantajla satışa çıkardı.
Opel'in sıfır faiz ile verdiği kredi desteğine Şubat ayına özel olarak bir de 2 ay kredi erteleme imkanı getirildi. Müşteriler hem sıfır faizli kredi desteğini alıyorlar hem de 2 ay kredi taksitlerini ödemeyerek erteleme kullanabiliyorlar. Bu iki aylık ödemesiz dönemde kendilerini kredi geri ödemelerine hazırlayan müşteriler kredi taksitlerini de sağlık bir bütçe çerçevesinde ödeyebiliyorlar.
Opel tarafından yapılan kampanya bilgilendirmesine göre sıfır faizli kredi desteği imkanından yararlanılıp satın alınabilecek otomobillerin modelleri de belirlendi. Buna göre müşteriler Opel Yeni Mokka, Opel Comco Life, Opel Combo Cargo, Opel Vivaro City Van ve Opel Zafira Life model araç alımlarında faizsiz kredi imkanını kullanabiliyorlar. Bu doğrultuda müşterilere 12 ay vadeli 75 Bin TL ve 100 Bin TL tutarlarındaki kredi destekleri faizsiz olarak kullandırılıyor.
Opel Corsa model sıfır kilometre araçlar müşterilere 332 Bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu model araçlar için ise 12 ay vadeli 60 Bin TL kredi aylık yüzde 0,99 faiz imkanı ile veriliyor.
Opel Crossland model otomobil de kampanya kapsamına alındı. Bu araçlar için fiyatların 400.900 TL'den başladığı bildirildi. Yine bu araçlar için 60 Bin TL kredi desteği 12 ay vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle verildiği bildirildi.
Opel firmasının üst düzey otomobil modellerinden olan Opel Grandland X'in 660.900 TL'den, Opel Insignia'nın 779.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldığı ilan edildi.
Toyota’nın en çok rağbet gören modellerinden biri olan Yaris için hazırlanan son kampanya da, 2021 model Toyota Yaris sahibi olabilmeniz için her şey düşünülmüş.
12 ay vade seçeneğiyle 75.000 TL’ye kadar sunulan kredi finansman desteği, % 0,69 gibi son derece düşük bir faiz oranıyla sunuluyor. Akbank, ALJ Finans ve Garanti BBVA aracılığıyla anlaşmalı şekilde sunulan taşıt kredisi, 2021 model sıfır Toyota Yaris araçlarını kapsıyor.
Hyundai'nin alt segment araçlarından olan Hyundai i10 için müşterilere Şubat ayında önemli bir imkan veriliyor.
Bu otomobili satın almak için kredi imkanından yararlanacak olan müşteriler bu kredilerin geri ödemelerine hemen başlamayacaklar.
Şubat ayı içerisinde Hyundai i10 model bir otomobilin herhangi bir versiyonunu satın alan müşteriler kullanmış oldukları kredilerin geri ödemelerine Eylül 2022'de başlayacaklar. Bu süre içerisinde müşteriler herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalmayacaklar.
Şubat ayı içerisinde Hyundai i20 model sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenlere araba kampanyası kapsamında iki ayrı seçenek sunuluyor.
kampanyası kapsamında iki ayrı seçenek sunuluyor. Müşteriler bu iki imkanı aynı anda kullanamayacaklar. Sadece bir imkanı tercih ederek Hyundai i20 model sıfır kilometre otomobil satın alabilecekler. Bu kapsamda müşterilere sunulacak olan ilk seçenek 32.600 TL'ye varan indirim olacak.
Ancak bir de kredi seçeneği müşterilere sunuluyor. 55 Bin TL'lik kredi desteği müşterilere 12 ay vadeli ve 0,99 faizle verilecek. Müşteriler bu iki imkandan birisinden faydalanabilecekler.
Hyundai'nin kampanya kapsamında soktuğu modellerden birisi de Hyundai Elantra oldu
Kampanya kapsamında 2021 model Hyundai Elantra satın almak isteyen müşterilere 48.600 TL indirim imkanı veriliyor.
Ayrıca müşteriler Şubat ayı boyunca Hyundai Elantra model otomobil satın almak isteyenlere kredi desteği de veriliyor. Bu kapsamda kullanılan krediler için ödemeler 6 ay süreyle erteleniyor. Şubat ayında Hyundai Elantra satın almak için kredi imkanını kullanan müşteriler bu kredinin taksitlerini ödemeye Eylül 2022'de başlıyorlar.
Renault tarafından yapılan kampanya açıklamasına göre ÖTV muafeyetli indirim listesinde Renault Yeni Taliant model sıfır kilometre otomobil yer aldı. Bu otomobili satın almak isteyen ve ÖTV muafiyeti ile araç satın alma hakkı bulunanlara Renault tarafından tam 150 Bin TL'lik indirim yapılacağı duyuruldu. Kampanyaya dair detaylar hakkında bilgi veren Renault bu imkanın hangi versiyon sıfır kilometre araç için verildiği hakkında da ayrıntıları ilan etti.
Renault'un yaptığı kampanya açıklamasına göre ÖTV muafiyeti imkanından yararlanılabilecek ve 150 Bin TL indirim uygulanacak otomobilin 2021 model Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg olduğu bildirildi. Bu otomobilin ÖTV muafiyeti ile satış fiyatının 203.509 TL olduğu belirtildi. ÖTV muafiyeti olmadan bu otomobil satın alınmak istendiğinde müşterilerin 354.400 TL'Lik bir fiyatı karşılamaları gerekiyor. Toplamda 150 Bin TL'lik indirim ile bu araç satın alınabiliyor.
Renault'un sunduğu ÖTV muafiyeti imkanından bazı özel şartları bulunan vatandaşlar yararlanabiliyorlar. Engellilik durumlarına göre ÖTV muafiyeti kullanabilen vatandaşların ÖTV ödemeleri yapmalarına gerek olmuyor. Bu imkanı elde eden vatandaşlar uygun fiyatlarla otomobil satın alabiliyorlar. Uygun fiyatla yapılan bu otomobil satışları ise engelli vatandaşlara önemli bir imkan sunuyor.
Renault tarafından Şubat ayı boyunca devam edecek olan bu kampanyadan durumu uygun olan vatandaşlar yararlanabilecekler. 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek olan bu kampanya 150 Bin TL'lik indirimi de beraberinde getiriyor. Bu kampanyadan yararlanmak için Renault'un yetkili bayilerine baivurmak ve daha kapsamlı bilgiler alarak ÖTV muafiyetli otomobil satın almaya uygunluk durumuna dair işlemlerin yapılması gerekiyor.
Sıfır kilometre otomobil almak isteyenlerin fiyat listesini en çok merak ettiği markalardan biri olan Nissan nihayet Şubat ayı listesini açıkladı.
Şubat ayı listesinde Micra modellerinde indirime giden marka 32 bin liraya varan farkla araçlarını satışa sunuyor.
Sıfır araçta son kampanyalar: Taksitleri altı ay öteleyip 49 bin TL indirim yaptılar
Şubat ayına girilmesiyle birlikte otomobil markaları da 2022 model sıfır araçlar için kampanyalarını bir bir açıklamaya başladı. Kimi markalar yeni kampanyalarında neredeyse 50 bin TL'ye varan indirime gidip vadeyi uzatırken kimi markalar ise taksitleri 6 ay öteleyip veya sıfır faizle 15 ay vade kampanyası sunuyor. İşte şubat ayına ilişkin Citroen, Honda, Peugeot, Nissan, Hyundai, Opel, Renault, Toyota 2022 model sıfır araç kampanyaları..