Ekonomi TPAOdan flaş karar Petrol arama sahaları genişletildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TPAO'dan flaş karar: Petrol arama sahaları genişletildi

TPAO'nun aldığı yeni karar ile birlikte Adıyaman, Siirt ve Batman'ın bazı bölgelerindeki parseller kamulaştırılarak petrol arama sahası ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Petrol çıkarma tesisi
Petrol çıkarma tesisi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

YENİ ALANLAR EKLENDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  • Buna göre, söz konusu alana 969 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.

BAZI ALANLAR KAMULAŞTIRILDI

Ayrıca Siirt'in Kurtalan ilçesi, Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin 14 bin 497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesi, Kumlupınar köyünde de petrol işletme ruhsat sahasındaki 332 parsel numaralı taşınmazın 13 bin 779 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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