Dünya İşgalci döndü
AMERİKA

İşgalci döndü

ABD ordusunun Suriye’de çekildiği üslere dönüşü sürüyor. Türkiye-Suriye-Irak üçgeninden sonra Ayn el-Arab güneyindeki Sırrin’e giren birlikler dün de bir süre önce boşalttığı Rakka’daki üsse geri döndü

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye’nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Rakka ve Deyrizor’daki petrol bölgelerine ek birlik sevk ettikten sonra Türkiye sınırına yöneldi. Önceki gün Rusya-Esed-PKK kontrolündeki Kamışlı kentinin doğusunda, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında devriyeye çıkan ABD askerleri, hemen ardından Ayn el-Arab güneyinde sınıra yakın Sırrin’e yerleşti. ABD ordusunun, geçtiğimiz günlerdeki çekilme esnasında tahrip ettiği üsler arasında Sırrin’in silolar bölgesindeki kamp da vardı.

Kahtaniye, Rumeylan, Malikiye ve Ayn el-Arab’daki bu adımların ardından Pentagon, Suriye kuzeyindeki Rakka ilinin batısında bulunan üsse yeniden yerleşti. ABD güçleri burayı da Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte boşaltmıştı. ABD ordusunun sevk ettiği ve aralarında personel taşıyıcı zırhlı araç, mayın temizleme aracı ve pikabın olduğu konvoy, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinden geçerek Rakka ilinin batısında yer alan Cezre üssüne ulaştı. Cezre üssüne varan konvoyda 25-30 ABD askeri olduğu görüldü.

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