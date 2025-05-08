Trabzon'da turizm 12 aya yayılacak

Trabzon, 2025 turizm sezonunu geçen yıldan erken açtı. Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, nisan ayı içerisinde yoğun çalışma yürüttüklerini ve buna bağlı olarak, bu yıl Trabzon’da çok daha geniş turist profili olacağını söyledi. Nisan ayında Özbekistan, Çin, Katar ve Dubai olmak üzer 4 farklı lokasyonda programlar organize edip şehrin tanıtımına katkı sunduklarını belirten Erdoğan, şehirde 3 ay ile sınırlı kalan turizm sezonunu yılın 12 ayına yaymayı hedeflediklerini vurguladı.





TAŞKENT-TRABZON SEFERLERİ BAŞLIYOR

Nisan ayında ilk durağın Özbekistan’ın başkenti Taşkent olduğunu söyleyen Tamer Erdoğan, Taşkent’te düzenlenen programı şu cümlelerle anlattı: “8-11 Nisan tarihleri arasında Taşkent’te ‘Road Show’ etkinliği organize ederek şehrimizi tanıttık. Bu etkinlik; Turizm Oteller Birliği, Turizm Geliştirme Derneği ve Viaworld Touristic tarafından düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı katkı sağladı. Akabinde 11-18 Nisan tarihleri arasında, Özbekistan’dan 36 farklı turizm acentasını Trabzon’da ağırladık. Bu çalışmalar sayesinde 31 Mayıs Cumartesi günü Taşkent-Trabzon arası uçuşlar başlayacak.”





ÇİN’İN ONUR KONUĞU OLDUK

Turizm coğrafyasını genişletmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, “18-20 Nisan'da Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği’nin organizasyonu ile, Çin’in 40 milyon nüfuslu Shaanxi eyaletinde düzenlenen ‘Xi’an İpek Yolu Uluslararası Turizm Fuarı’na onur konuğu olarak katıldık” diye konuştu. 14 Haziran’da Shaanxi’den İstanbul’a haftada 3 gün uçuşların başlayacağı bilgisini veren Erdoğan, “Shaanxi Eyaleti Kültür ve Turizm Departmanı Müdürü Gao Yang ile görüşerek kendilerini Trabzon’a da davet ettik” şeklinde konuştu.





KATAR’DAN HAFTADA 5 GÜN UÇUŞ

Körfez ülkeleri ile turizm ilişkilerini güçlendirdiklerini dile getiren Tamer Erdoğan, “23-27 Nisan arasında Katar Doha Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde resepsiyon gerçekleştirildi. 31 Mayıs itibarıyla Katar ile Trabzon arasında doğrudan uçuşlar başlıyor. Geçen yıl haftada 3 gün gerçekleşen uçuşlar bu yıl haftada 5 gün, temmuz-ağustos aylarında her gün gerçekleşecek” dedi.





GEÇEN YIL 1,3 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADIK

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, geçtiğimiz yıl 711 bini yabancı olmak üzere 1 milyon 346 bin turist ağırlayan Trabzon’un yılı 2023’e kıyasla yüzde 2 artışla tamamladığı bilgisini verdi. Şehrin konaklama kapasitesinin de arttığını ifade eden Erdoğan, “Bu yıl itibarıyla ‘Turizm Bakanlığı İşletme Belgesi’ sahibi tesislerin sayısı 324’e, toplam yatak kapasitesi de 30 bine yükseldi” dedi.





Körfez ülkelerinden yoğun ilgi

Geçen ay son olarak, 28 Nisan-1 Mayıs tarihleri arası Dubai’de düzenlenen ‘ATM Fuarı’na katıldıklarını söyleyen Tamer Erdoğan, “Tüm dünya ve Körfez ülkelerinin katıldığı fuarda Trabzon ilimiz yoğun ilgi gördü. Şehrimizin tanıtımını katıldığımız her fuar ve etkinlikte layıkıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.,



