Ekonomi Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25 azaldı
OTOMOTİV

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2019’da azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2019 yılında (ocak-aralık dönemi) bir önceki seneye göre yüzde 25,7 azalarak 671 bin 131 adet oldu. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da 2019’da yüzde 48,3 artarak 380 bin 77 adet hesaplanırken, böylece 2019 yılında trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 291 bin 54 adet artış gerçekleşti.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) motorlu kara taşıtları aralık 2019 verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayında 63 bin 536 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 65,8’ini otomobil, yüzde 12,3’ünü kamyonet, yüzde 11,5’ini motosiklet, yüzde 6,4’ünü traktör, yüzde 1,5’ini kamyon, yüzde 1,5’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 24,1, otomobilde yüzde 5, kamyonda yüzde 4, kamyonette yüzde 3,3 azalırken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 43,6, otobüste yüzde 38,7, minibüste yüzde 37,8 ve traktörde yüzde 24,1 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 arttı. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, kamyonda yüzde 51,5, motosiklette yüzde 49,7, minibüste yüzde 30,6, kamyonette yüzde 13, otobüste yüzde 11,3, otomobilde yüzde 9,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 27, traktörde yüzde 2,5 azaldı.

Trafikteki kayıtlı toplam taşıt sayısı 23 milyon 156 bin 975 oldu

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23 milyon 156 bin 975 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında 1 milyon 22 bin 892 adet taşıtın devri yapıldı. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 73,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 3,1’ini traktör, yüzde 2,7’sini motosiklet, yüzde 2’sini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 41 bin 777 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,4’ü Renault, yüzde 13,9’u Fiat, yüzde 9,3’ü Volkswagen, yüzde 7,5’i Peugeot, yüzde 7,2’si Hyundai, yüzde 5,1’i Skoda, yüzde 4,9’u Honda, yüzde 4,1’i Dacia, yüzde 3,9’u Ford, yüzde 3,6’sı Opel ve yüzde 25,2’si diğer markalardan oluştu.

Ocak-aralık döneminde 671 bin 131 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25,7 azalarak 671 bin 131 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 48,3 artarak 380 bin 77 adet oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 291 bin 54 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 54,6’sı dizel
Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 54,6’sı dizel yakıtlıdır. Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin yüzde 54,6’sı dizel, yüzde 36,2’si benzin, yüzde 5,8’i LPG yakıtlı olup, yüzde 3,4’ü elektrikli veya hibrittir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 503 bin 49 adet otomobilin ise yüzde 38,1’i dizel, yüzde 37,3’ü LPG, yüzde 24,2’si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 oldu.

Ocak-aralık döneminde en fazla 1501-1600 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin yüzde 36,6’sı 1501-1600, yüzde 28,7’si 1401-1500, yüzde 13,7’si 1300 ve altı, yüzde 13,6’sı 1301-1400, yüzde 6,1’i 1601-2000, yüzde 1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Ocak-aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 208 bin 47’ si beyaz renkli oldu. Ocak-aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin yüzde 53,8’i beyaz, yüzde 24,1’i gri, yüzde 6,7’si siyah ve yüzde 5,8’i kırmızı iken yüzde 9,6’sı diğer renklerde olduğu görüldü.

Araçların ortalama yaşı 13,8

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 13,8 olarak hesaplandı. Türkiye’de 2019 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 156 bin 975 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,8 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,8, minibüslerde 13,7, otobüslerde 13,5, kamyonetlerde 11,7, kamyonlarda 16,6, motosikletlerde 13,5, özel amaçlı taşıtlarda 12,7 ve traktörlerde 23,9 oldu.

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