Trafik kazalarını azaltmak toplumsal görevimiz olmalı

Dünya genelinde, trafik kazalarına bağlı olarak gerçekleşen ölüm ve yaralanmaların ciddi kayıplara neden olduğunu ifade eden Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, “Trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında %5 ile %10 arasında araç kaynaklı, %10 ile %20 arasında karayolu kaynaklı, %80 ile %90 arasında ise insan davranışı kaynaklıdır. Kaza nedenlerinde ağırlıklı olarak insan davranışının etkili olduğu görülmekte olup, ülkemizde insan davranışı kaynaklı kusurların trafik kazalarındaki payı dünya ortalamasının üstünde %95’tir. Devletimiz tarafından bu oranın aşağı çekilmesi amacıyla çeşitli uygulamalar yürürlüğe alınmaktadır. Yürürlüğe alınan uygulamalardan bir tanesi araç sahipleri ve sürücüleri ilgilendirdiği kadar sigortacıları da ilgilendirmektedir” dedi.

Trafik taşıma kanunu ve yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile ticari araç sürücülerine “psikoteknik testi” yapılması ve testten geçenlere 5 yıl geçerli rapor verilmesi zorunluluğunun getirildiğini belirten Yılmaz, “Yürürlüğe alınan bu yeni yasal düzenleme ile insan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını en aza düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçerek ticari araç kullanıp kullanamayacağına karar vermek amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

‘SEKTÖR OLARAK FARKINDALIĞI ARTIRMALIYIZ’

Halk sağlığını tehdit eden trafik kazalarının azaltılması amacıyla ticari araç kullanacak olan şoförlerin Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu alma zorunluluğunun büyük önem arz ettiğini ifade eden Yılmaz, “Bu uygulamanın takipçiliğini yapmak ve desteklemek, amaca ulaşmak için yardımcı olacaktır. Sigorta şirketleri olarak ticari araç kullanan şoförlerde Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu olmaması halinde kasko hasarlarında teminat vermemek veya trafik hasarlarında sürücüye ve işletene rücu işlemini başlatmak hem toplumsal olarak görevimiz hem de raporu olmayan veya olumsuz rapor alması nedeniyle ehliyetsiz sayılan bu kişilerin trafikte olmasının olası trafik kazalarında yarattıkları haksız maliyetin önüne geçmek amacımız olmalıdır” dedi.







