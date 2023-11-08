TROY kart fırtınası

Tüm dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail’e karşı yeni bir boykot akımı başladı. Tüketiciler, Filistin’de işlenen insanlık suçuna ekonomik destek vererek, arka çıkan ülkelere ait Visa ve Mastercard ile alışveriş yapmak yerine milli ödeme sistemi TROY’a geçiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenen gruplar, İsrail menşeli ürünlerin yanında Batılı ülkelerin en büyük para kaynaklarından biri olan ödeme sistemlerinin de boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.

GEÇİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Visa ve Mastercard ödeme sistemleri sebebiyle yapılan her alışverişin yüzde 4’ünün yurt dışına gittiği biliniyor. Vatandaşlar, İsrail sermayeli ya da direkt yardım eden markalara tepki olarak, harcamalardan kesilen ücretlerin yurt içinde kalması için TROY’a geçilmesini istiyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen TROY’a katılım işlemi ise kolayca gerçekleştirilebiliyor. Kullandığınız bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kartınızı TROY altyapısına dahil etmek istediğinizi söylemeniz yeterli oluyor.

KULLANICI SAYISI 19 MİLYONA ULAŞTI

Kullanım alanı giderek yaygınlaşan TROY, 2017 yılında milli kartlı ödeme sistemi olarak sunuldu. TROY ödeme sistemini kullanan banka ve elektronik para kuruluşu sayısına her yıl yenileri ekleniyor. TROY’un toplam 48 üyesi bulunuyor. Türkiye’deki tüm ATM ve POS’larda geçerli olan TROY, büyük bir başarıya daha imza attı. TROY'un kart sayısı temmuzda 15 milyon iken, ekim ayı itibarıyla 19 milyona ulaştı.







