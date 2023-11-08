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Ekonomi

TROY kart fırtınası

İsrail’in soykırımına açıktan destek veren ülkelerin ürünlerine yönelik başlatılan boykot akımına kredi kartları da eklendi. Türkiye’de birçok vatandaş, Mastercard ve Visa'yı boykot ederek yerli ödeme yöntemi TROY'a geçiyor. TROY’un kart sayısı ekim ayı itibarıyla 19 milyona, işlem hacmi de 47,9 milyar TL’ye yükseldi. İşlem hacminde son bir ayda yaşanan 17,4 milyar TL’lik artış dikkat çekti.

Cabir Turğut
04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:58 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Tüm dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail’e karşı yeni bir boykot akımı başladı. Tüketiciler, Filistin’de işlenen insanlık suçuna ekonomik destek vererek, arka çıkan ülkelere ait Visa ve Mastercard ile alışveriş yapmak yerine milli ödeme sistemi TROY’a geçiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenen gruplar, İsrail menşeli ürünlerin yanında Batılı ülkelerin en büyük para kaynaklarından biri olan ödeme sistemlerinin de boykot edilmesi çağrısında bulunuyor.

GEÇİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Visa ve Mastercard ödeme sistemleri sebebiyle yapılan her alışverişin yüzde 4’ünün yurt dışına gittiği biliniyor. Vatandaşlar, İsrail sermayeli ya da direkt yardım eden markalara tepki olarak, harcamalardan kesilen ücretlerin yurt içinde kalması için TROY’a geçilmesini istiyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen TROY’a katılım işlemi ise kolayca gerçekleştirilebiliyor. Kullandığınız bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kartınızı TROY altyapısına dahil etmek istediğinizi söylemeniz yeterli oluyor.

KULLANICI SAYISI 19 MİLYONA ULAŞTI

Kullanım alanı giderek yaygınlaşan TROY, 2017 yılında milli kartlı ödeme sistemi olarak sunuldu. TROY ödeme sistemini kullanan banka ve elektronik para kuruluşu sayısına her yıl yenileri ekleniyor. TROY’un toplam 48 üyesi bulunuyor. Türkiye’deki tüm ATM ve POS’larda geçerli olan TROY, büyük bir başarıya daha imza attı. TROY'un kart sayısı temmuzda 15 milyon iken, ekim ayı itibarıyla 19 milyona ulaştı.



#TROY Kart
#Ekonomi
#Mastercard
#İsrail
#Boykot
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