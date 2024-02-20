TROY'a kamu öncülük edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), toplumsal yatırım notundaki son aşama ile Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY'a dair gelişmeleri masaya yatırdı. Külliye'de gerçekleştirilen EKK toplantısının ardından yapılan açıklamada, "TROY kullanımında düzenli bir artış gözlemlenleniyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacak" denildi. Toplantıda, Orta Vadeli Program kapsamındaki tüm adımlarda önemli bir mesafe alındığı belirtildi.Ayrıca deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve güçlü yapısını koruduğunun altı çizildi.
TAAHHÜTLÜ KREDİYE DEVAM
Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracat potansiyelini artırıcı ve cari işlemler dengesinde iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerini (YTAK) değerlendiren Ekonomi Koordinasyon Kurulu, YTAK programının güçlendirilerek devam ettirileceğine vurgu yaptı.