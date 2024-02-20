TROY'a kamu öncülük edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), toplumsal yatırım notundaki son aşama ile Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY'a dair gelişmeleri masaya yatırdı. Külliye'de gerçekleştirilen EKK toplantısının ardından yapılan açıklamada, "TROY kullanımında düzenli bir artış gözlemlenleniyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacak" denildi. Toplantıda, Orta Vadeli Program kapsamındaki tüm adımlarda önemli bir mesafe alındığı belirtildi.Ayrıca deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve güçlü yapısını koruduğunun altı çizildi.