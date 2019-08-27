Ekonomi Trump AB ile gümrük vergisi olmadan da anlaşabiliriz
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump: AB ile gümrük vergisi olmadan da anlaşabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda, gümrük vergisini gündeme getirmeden de anlaşabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
​ABD Başkanı Donald Trump.
​ABD Başkanı Donald Trump.

G7 Zirvesi ardından Biarritz'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamadan ABD ile Avrupa Birliği'nin adil bir ticaret anlaşmasına varabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Avrupa Birliği ile ticaret konularında müzare etmenin zorlu olduğunu ifade eden Trump, "Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapmaya çok yakın olabiliriz, çünkü onlar tarife istemiyorlar. Tarife rotasında ilerlemeden AB ile bir anlaşma yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

  • ABD ile AB arasındaki ticaret görüşmelerinde, otomotiv sektöründeki gümrük vergisi konusunun yanında, tarımsal ürünlerin de kapsama alınması konusundaki görüş ayrılığı da etkili oluyor.

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