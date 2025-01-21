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Trump ve ekibinin kripto planı tuttu: Bir gecede 5 milyar doları cebine indirdi

Trump ve ekibinin kripto planı tuttu: Bir gecede 5 milyar doları cebine indirdi

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Kripto para yatırımcılarının merakla beklediği, Trump yönetimi dün devir teslim töreni ile göreve başladı. Kripto para piyasalarını iyileştirmek ve geliştirmek vaatleriyle hafızalara kazınan Trump ise göreve başlamadan hemen önce kendi adında kripto para çıkardı.

‘TRUMP’ ismiyle piyasaya sürülen kripto para bir buçuk gün içinde 7 dolardan 80 dolara kadar çıktı. Sektöre yatırım yapan yatırımcıların her fırsatta şikayet ettiği spekülatif hareketlerden birine imza atan Trump ise kripto yatırımcısını henüz göreve gelmeden hayal kırıklığına uğrattı. Kripto piyasaları regüle edip ABD’de kripto para rezervi oluşturacağını vaat eden Trump ise bu projeyle kendi cebine 3 milyar dolardan fazla para koydu.

200 MİLYON ADET PİYASAYA SÜRÜLDÜ

İlk başkanlık döneminde hesabından 700 milyon dolar para harcayan Trump, bu kez görevi devralmadan hemen önce ceplerini parayla doldurdu. Uzmanlar, kripto piyasalarda spekülatif hareketleriyle hafızalarda yer edinen Elon Musk’ın mizahi niteliği olan coinlere olan ilgisi, Trump’a da ilham oldu yorumunu yaptı. ‘TRUMP coin’ son 24 saatte 380 kat değerlenerek Trump ve ekibine 5 milyar dolar kazandırdı. İlk aşamada 200 milyon adet piyasaya sürülen paranın yüzde 36’sı ABD’nin yeni başkanını ve ekibinin cebine girdi.

BITCOIN’İN YENİ REKORU TAT KAÇIRDI

Dün gerçekleşen başkanlık devir teslim töreni esnasında ise kripto para piyasalarında dalgalanma tüm yatırımcıları şaşırttı. Son 24 saatte Bitcoin 6 bin dolar eridi hemen ardından ise 9 bin dolar yükselerek tüm zamanların en yüksek değeri olan 109 bin doların üzerine çıktı. Manipülatif hamlelerin merkezi haline gelen kripto para piyasalarında bir gecede on binlerce vadeli işlem yatırımcısı parasını sıfırladı.



#Trumo
#kripto para
#bitcoin

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