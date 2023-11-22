Tüketici güveni yükselişte: Kasım ayında yüzde 1,1 artış gösterdi

ABD hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirdi. Suçlamaları kabul eden Binance Üst Yöneticisi Changpeng Zhao görevinden ayrıldığını duyurdu.