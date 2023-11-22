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Ekonomi

Tüketici güveni yükselişte: Kasım ayında yüzde 1,1 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 1,1 artarak 75,5'e yükseldi.

Kenan Biter
Kenan Biter
10:21 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

TÜİK verilerine göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla yüzde 1,1 arttı. Ekimde 74,6 olan endeks, kasımda 75,5 olarak kayıtlara geçti.


Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 2,7 artışla 61,3 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ekimde 72,6 iken bu ay yüzde 2,6 artışla 74,5 olarak hesaplandı.

Ekimde 72,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,6 artışla bu ay 73,4'e çıktı.


Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ekimde 93,2 iken kasımda yüzde 0,6 düşüşle 92,6'ya geriledi.




#kasım
#TÜİK
#tüketici güven endeksi
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