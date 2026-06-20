Tüm teşkilatlara dağıtıldı: Haciz icra ve yakalamalar kaldırılacak borç yapılandırmada 31 Ağustos'a kadar süre verildi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 4A işveren prim borçları, 4B Bağ-Kur prim borçları ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin genelgeyi yayımladı.

2026 yılı Haziran (dahil) öncesi ay/dönemlere ilişkin borçlar ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak.

TAKSİT SÜRESİ 72 AYA ÇIKTI

Azami tecil (taksitlendirme) süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi.

BORÇ 10 MİLYON LİRAYI AŞARSA TEMİNAT İSTENECEK

Toplam borç 10 milyon lirayı aşarsa, yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat istenilecek.

İLK TAKSİT 31 AĞUSTOS 2026'YA KADAR ÖDENMELİ

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk taksitin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak işlemlerde, tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak.

HACİZ, İCRA, SATIŞLAR DURDURULACAK, ARAÇLARDAKİ YAKALAMA KARARLARI KALKACAK

NTV'nin haberine göre, ilk taksitin ödenmesiyle haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak; araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılabilecek.