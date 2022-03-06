Turaş’tan 350 milyonluk yeni yatırım

Turaş Gaz Armatürleri, 350 milyon liralık yeni fabrika yatırımıyla üretimini artırmayı planlıyor. Yeni yatırım kararını İstanbul’da açıklayan Turaş Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, 70 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Turhan, her yıl 6 milyon evin pişirme kültürüne ortak olduklarını vurguladı.

İstanbul Silivri’de bulunan ana fabrikanın yanında yer alan arazinin metrekaresini 500 dolarla satın aldıklarını ifade eden Turhan, “Onun üzerine yapacağımız inşaat maliyeti de yaklaşık 10 milyon dolar olacak. Makine maliyetleri ve diğer maliyetlerle birlikte toplam yatırımımız 25 milyon dolar (350 milyon TL) olacak” diye konuştu.

TEKNOLOJİYİ ARTIK KENDİMİZ ÜRETİYORUZ

Rusya-Ukrayna savaşının dünya ticaretini olumsuz etkilediğini belirten Gökhan Turhan, “Tarihimizde ilk defa müşterilerimizden sipariş iptalleri aldık. Rusya bizim hem ham madde aldığımız bir ülke hem de ihraç pazarımız. Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan. Bu ülkelerin hepsini bir bütün olarak görüyorum. Bu durumda kaybettiğimiz sadece Rusya ve Ukrayna değil, tüm kuzey pazarı” dedi.

REKLAM

Turaş CEO’su Aykut Yıldız ise şirketin gelecek planlarının üretim odaklı olduğunu belirtti. Türkiye’nin beyaz eşya alanında çok iyi bir yerde bulunduğunu belirten Yıldız, “Yıllarca teknolojimizi hep İtalya, Almanya ve İsviçre’den aldık. 10 yıl önce 'biz bu makineyi, teknolojiyi, yazılımı Türkiye’de üretemez miyiz' dedik. Turmach ile 10 yıldır makine teknolojileri üzerinde çalışıyoruz ve üretim yapıyoruz” dedi.