Ekonomi Turaştan 350 milyonluk yeni yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turaş’tan 350 milyonluk yeni yatırım

Turaş Gaz Armatürleri, 350 milyon liralık yeni fabrika yatırımıyla üretimini artırmayı planlıyor. Yeni yatırım kararını İstanbul’da açıklayan Turaş Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, 70 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Turaş’tan 350 milyonluk yeni yatırım
Turaş Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan

Turaş Gaz Armatürleri, 350 milyon liralık yeni fabrika yatırımıyla üretimini artırmayı planlıyor. Yeni yatırım kararını İstanbul’da açıklayan Turaş Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, 70 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Turhan, her yıl 6 milyon evin pişirme kültürüne ortak olduklarını vurguladı.

İstanbul Silivri’de bulunan ana fabrikanın yanında yer alan arazinin metrekaresini 500 dolarla satın aldıklarını ifade eden Turhan, “Onun üzerine yapacağımız inşaat maliyeti de yaklaşık 10 milyon dolar olacak. Makine maliyetleri ve diğer maliyetlerle birlikte toplam yatırımımız 25 milyon dolar (350 milyon TL) olacak” diye konuştu.

TEKNOLOJİYİ ARTIK KENDİMİZ ÜRETİYORUZ

Rusya-Ukrayna savaşının dünya ticaretini olumsuz etkilediğini belirten Gökhan Turhan, “Tarihimizde ilk defa müşterilerimizden sipariş iptalleri aldık. Rusya bizim hem ham madde aldığımız bir ülke hem de ihraç pazarımız. Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan. Bu ülkelerin hepsini bir bütün olarak görüyorum. Bu durumda kaybettiğimiz sadece Rusya ve Ukrayna değil, tüm kuzey pazarı” dedi.

Turaş CEO’su Aykut Yıldız ise şirketin gelecek planlarının üretim odaklı olduğunu belirtti. Türkiye’nin beyaz eşya alanında çok iyi bir yerde bulunduğunu belirten Yıldız, “Yıllarca teknolojimizi hep İtalya, Almanya ve İsviçre’den aldık. 10 yıl önce 'biz bu makineyi, teknolojiyi, yazılımı Türkiye’de üretemez miyiz' dedik. Turmach ile 10 yıldır makine teknolojileri üzerinde çalışıyoruz ve üretim yapıyoruz” dedi.

Aslan Konyada kayıp

Aslan Konya'da kayıp

​Konyaspor, Galatasaray'ı eli boş gönderdi.
Olumlu seyir sürüyor

Olumlu seyir sürüyor

​Türkiye'nin 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı.
İşgalde 11inci gün: Silahlar susacak mı? Geçici ateşkes ve insani koridor adımı ertelendi

Amatör Lig'e düşen Karabükspor'da başkan helva dağıttı.

​ROKETSAN paylaştı: 20 roketi bünyesinde barındırıyor.

Görenler hayretler içerisinde kalıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.