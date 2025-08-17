Yeni Şafak
Turizm başkenti rekorlara doymuyor: Antalya Havalimanı bir günde 230 bin yolcu ağırladı

Turizm başkenti rekorlara doymuyor: Antalya Havalimanı bir günde 230 bin yolcu ağırladı

19:3517/08/2025, Pazar
AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 16 Ağustos'ta tüm zamanların yolcu rekorunun kırıldığını ve bir günde 230 bin 2 yolcunun ağırlandığını açıkladı. Rekoru Next Sosyal hesabından duyuran Uraloğlu, Antalya'nın güçlü ulaşım altyapısıyla rekorlara koştuğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını, sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırlandığını bildirdi.

Uraloğlu, rekor paylaşımını sadece Next Sosyal hesabından yaparak, "Rekorlarımız sadece Next'te." ifadesini kullandı.

Antalya Havalimanı'nda 16 Ağustos'ta tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığının bilgisini veren Uraloğlu, "Sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırladık. Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.


