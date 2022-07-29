Turizm istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ikinci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ediyorlar. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 6 milyar 273 milyon 64 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 444 milyon 39 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 456,1 artarken, paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 331,3 ve konaklama harcamaları yüzde 185,6 arttı. Gecelik ortalama harcama 78 dolar oldu.

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YABANCI TURİST YAĞDI

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 81 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 65 dolar oldu. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 193,6 arttı. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 193,6 artarak 11 milyon 939 bin 131 kişi oldu. Bunların yüzde 87’sini 10 milyon 382 bin 68 kişi ile yabancılar, yüzde 13’ünü ise 1 milyon 557 bin 63 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi yüzde 70,4 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 14,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 6,7 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikamet eden vatandaşlar ise ülkemize yüzde 57,9 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

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Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 215,8 arttı. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 215,8 artarak 1 milyar 57 milyon 787 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 11 milyon 504 bin dolarını kişisel, 46 milyon 283 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2021 yılı ikinci çeyreğine göre yüzde 321,6 arttı. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 321,6 artarak 1 milyon 666 bin 135 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 635 dolar olarak gerçekleşti.