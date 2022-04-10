Turizmde bahar havası

Pandeminin bu yıl bitmesi beklenirken, birçok ülke seyahat sınırlamalarını kaldırıyor. Rusya’daki krize rağmen ise turizmciler özellikle fiyat ve tesis avantajı nedeniyle Avrupalı turistler için Türkiye pazarının öne çıkacağı görüşünde. Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini hafifletebilmek ve turizmde asıl potansiyelin yeniden yakalanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 140 ülkede tanıtım atağı başlatıldı.

İNGİLİZ TURİSTTE YENİ REKOR BEKLENİYOR

Bu seferberliğin sektöre olumlu yansıması beklenirken, Avrupa ülkelerinden turizmcileri rahatlatacak adımlar geliyor. Gerek İngiliz basınında çıkan Türkiye haberleri gerekse yetkililerin açıklamaları, bu yıl İngiltere’den gelecek turist sayısının artacağını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da Twitter’dan “Türkiye, yaz tatilini geçirmek için en güzel ülkelerden biri. Bu sene rekor sayıda İngiliz'in Türkiye’deki sahil kentlerini ziyaret etmesini bekliyoruz” mesajını vermişti. 2019’da 2,5 milyon İngilizi ağırlayan Türk turizmciler, bu yıl rekor tazelemek istiyor.

Halis Ali Çakmak

FRANSA’DAN YEŞİL LİSTE ADIMI

Son olarak Fransa, Türkiye’yi COVID - 19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği “turuncu ülkeler” listesinden çıkararak “yeşil ülkeler” listesine aldı. Açıklamada, “yeşil ülkeler” listesinde bulunan Türkiye’den Fransa’ya seyahatlerde zorunlu bir neden gösterilme uygulamasının son bulduğu kaydedildi. Fransa ile ilgili sevindirici gelişmelerden biri de vize konusunda yaşanıyor. Pandemi sürecinde sağlık endişesi duyanların vizeye rahatlıkla ulaşabilmesi için “Evden Vize” hizmeti başlatan Fransa, gösterilen ilgi üzerine bu uygulamaya devam kararı aldı. Fransa, bu hizmete Türkiye’yi de dahil etti.

REKLAM

EVDEN VİZE DÖNEMİ

Dünya çapında hükümetlere ve diplomatik misyonlara vize hizmeti veren VFS Global ile iş birliği kapsamında hayata geçirilen ‘Evden Vize’ uygulaması, Türkiye’de kısa sürede büyük ilgi gördü. VFS Global Türkiye Partneri Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak, altyapı çalışmaları tamamlanan ve uygulamaya geçen 'Evden Vize' uygulamasının Fransa başta olmak üzere schengen ülkelerine seyahat edecek Türk vatandaşları için önemli bir konfor sunduğunu söyledi. Dijital ortamda yapılan başvuru sonrası gönderilen evrakların kurye tarafından teslim alınmasıyla başlayan süreç hakkında bilgi veren Çakmak, “Evden evrakların kurye tarafından alınması ve onaylanan vizenin sahibine yine kurye ile teslim edilmesi ortalama 5 iş günü içinde mümkün oluyor” dedi.

Edirne'de adım atacak yer yok

Öte yandan, güneşli havayı fırsat bilen Bulgar turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne’ye akın etti. Soğuk ve yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla birlikte Edirne’de, Bulgar turist bereketi yaşandı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını Edirne’den karşılayan komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını bavullara doldurdu. Kentte her hafta Cuma günü kurulan ve sosyete pazarı olarak bilinen Ulus Pazarı’nda adım atacak yer kalmazken, Bostan Pazarı esnafının yüzü de yine Bulgar turistlerle güldü.