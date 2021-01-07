Turizmde dijital heyecan ​

Dünya

Fransa Müslümanları bombaladı: Mali'de en az 100 ölü

Afrika’da kötü bir sicile sahip olan Fransa, Mali’de bir düğüne hava saldırısı düzenledi. Bounty ve Kikara köylerini hedef alan hava saldırısında en az 100 kişinin öldüğü belirtiliyor. Sahel bölgesinde 5 bin asker bulunduran Fransa, Mali’de son on günde 5 askerini saldırılarda kaybetmiş, Savunma Bakanı da bu nedenle ağır eleştiriler almıştı.