Ekonomi Turizmde dijital heyecan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde dijital heyecan ​

Turizmde dijital heyecan

Türkiye’de turizm sektörünün ilk sanal fuarı olmaya hazırlanan 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, 25-27 Şubat 2021 tarihleri arasında sektör profesyonellerini buluşturacak. Pandemi nedeniyle turizm sektöründe oluşan karamsarlığı; bünyesinde gerçekleşecek görüşmeler, anlaşmalar ve işbirlikleriyle çözmeyi hedefleyen Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, Türkiye’de turizm fuarları açısından yeni bir dönemi başlatacak.

Burak Karaca Yeni Şafak
Pandemi nedeniyle turizm sektöründe oluşan karamsarlığı; bünyesinde gerçekleşecek görüşmeler, anlaşmalar ve işbirlikleriyle çözmeyi hedefleyen Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, Türkiye’de turizm fuarları açısından yeni bir dönemi başlatacak.
Pandemi nedeniyle turizm sektöründe oluşan karamsarlığı; bünyesinde gerçekleşecek görüşmeler, anlaşmalar ve işbirlikleriyle çözmeyi hedefleyen Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, Türkiye’de turizm fuarları açısından yeni bir dönemi başlatacak.

Türkiye’de turizm sektörünün ilk sanal fuarı olmaya hazırlanan 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, 25-27 Şubat 2021 tarihleri arasında sektör profesyonellerini buluşturacak. Pandemi nedeniyle turizm sektöründe oluşan karamsarlığı; bünyesinde gerçekleşecek görüşmeler, anlaşmalar ve işbirlikleriyle çözmeyi hedefleyen Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, Türkiye’de turizm fuarları açısından yeni bir dönemi başlatacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TUROFED, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB FUARCILIK A.Ş. tarafından düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı; 25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde gerçekleştirilecek. Pandemi koşulları ve sektör talebine istinaden sanal olarak düzenlenecek fuar, dünya çapındaki sanal fuarlar arasındaki yerini alacak. Fuar, İZFAŞ’ın tamamı yerli dijital alt yapısı olan “Digital İzmir Fair” platformunda gerçekleşecek. Yeni dönemin turizm rotası, Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nda çizilecek.

Firuz Bağlıkaya

2021'DE ÇETİN REKABET

  • Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın sektör ve insanlığa umut olacağına değinen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “2021 yılında sektörü, çok daha çetin bir rekabetin yaşanacağı, pastanın küçüldüğü ancak bu pastadan pay kapmak için yarışanların çok daha fazla olacağı yeni bir dönem bekliyor” dedi. Pandemide tüketici beklentilerinin değiştiğini aktaran Bağlıkaya, şöyle konuştu: “TÜRSAB olarak 2021 yılında, ülkemizde “İç Turizm Seferberliği” ilan edilmesi konusunda Devletimize çağrıda bulunduk. Bu dönemde, iç turizmin bölge kalkınmasındaki önemini, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki yerini tüm paydaşların çok daha iyi anladığını düşünüyorum.”
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