Türk halıcılardan 9 ayda 2 milyar 17 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'deki halı üreticileri, 2025 yılının 9 ayında 175 ülke ve serbest bölgeye 404 milyon 699 bin metrekare halı sattı. Türk halıcılar, bu ihracat karşılığında 2 milyar 16 milyon 633 bin dolar gelir sağladı.





Makine halılarından 1 milyar 528 milyon 683 bin dolar gelir elde edilirken bunu 388 milyon 691 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 94 milyon 130 bin dolarla el halıları ve 5 milyon 128 bin dolarla kilim takip etti.





El halıları ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,1, tufte halı ihracatı ise yüzde 1,7 arttı.













ABD ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU





Ülke bazında Türkiye'den en çok halı ihracatı 528 milyon 954 bin dolarla ABD'ye yapıldı. İkinci sıradaki Suudi Arabistan'a 220 milyon 833 bin, üçüncü sıradaki Irak'a 192 milyon 881 bin, dördüncü sıradaki İngiltere'ye de 154 milyon 636 bin dolarlık halı satıldı. Yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın en çok artırıldığı ülke yüzde 134'lük yükselişle Ürdün oldu. Bu ülkeyi yüzde 58,5 ile Japonya, yüzde 16,2 ile Irak takip etti.





SEKTÖR RAKAMLARINI KORUYOR





Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, halı sektörünün birçok ekonomik zorluğa rağmen ihracat rakamlarını koruduğunu söyledi.





Sektörün hem pazar payını korumak hem de ihracatı artırmak için projeler geliştirdiklerini anlatan Kaplan, şunları kaydetti:





"Uzak ülkelere düzenlediğimiz ticaret heyetlerinin meyvelerini alıyoruz. Hiç satış yapmadığımız pazarlara, tanıtım faaliyetleri ve heyetlerle açılıyoruz. Son 2 yılda bu manada Japonya'ya ihracatımızda ciddi bir artış oldu. Malezya, Avustralya, Moritanya, Senegal, Hindistan gibi ülkelerde temaslarımız devam ediyor. Mevcut gidişat ile birlikte yıl sonunda geçen yıl ki rakamlarımızı koruyacağımıza inanıyorum."











